Diether Vásquez anotó un gol con Perú en la Selección Peruana | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana no tuvo buenos resultados en el Sudamericano Sub 20 2023, donde cayó eliminado en primera ronda y tampoco concretó triunfos. No obstante, hubo rendimientos para destacar, como el de Diether Vásquez, quien fue el autor del único gol de la ‘bicolor’ en el certamen (ante Colombia 1-2).

Diether Vásquez, futbolista que pertenece a la Universidad César Vallejo, despertó interés en el fútbol mexicano, específicamente del Mineros de Zacateca de la Liga Expansión MX (segunda división), según informó el periodista José Varela.

Así, Sebastián Abreu, entrenador de César Vallejo, en conversación con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias confirmó que el delantero de 19 años está cerca de emigrar.

“Me han informado que Diether Vásquez está en una negociación avanzada y podría irse en este mes o a la quincena, dependiendo cómo se cierre la operación. El otro caso (Anderson Villarcorta), seguramente para junio estaría el club cerrando la posibilidad para que pueda también ir al exterior. En base al conocimiento del mercado al que los chicos van a ir, por haber jugado ahí, trasladarle los pros y contras de ese fútbol, que tiene más cosas positivas que negativas. Para la etapa de ellos es un paso importante en su madurez futbolística”, mencionó.

Diether Vásquez aún no debutó a nivel profesional con César Vallejo | Fuente: Selección Peruana

¿Diether Vásquez al fútbol mexicano?

En el Sudamericano Sub 20, Diether Vásquez disputó todos los partidos con la Selección Peruana en el torneo, donde fue titular en tres ocasiones. Ante Colombia, anotó el único tanto de la ‘bicolor’ en la competencia.

Vale apunta que Vásquez todavía no ha debutado a nivel profesional con César Vallejo, aunque sí formaba parte del plantel dirigido por Sebastián Abreu.

“El plantel está cerrado porque somos 32 jugadores. Si se da lo de Diether, que se podría ir en este momento, quedaríamos con 31 futbolistas y es un número acorde a lo que nos gusta trabajar”, precisó el estratega ‘poeta’.

Diether Vásquez firmó contrato profesional con César Vallejo en 2022 | Fuente: César Vallejo

César Vallejo apunta a la Liga 1

Las primeras jornadas de la Liga 1 Betsson 2023 fueron aplazadas ante la falta de garantías por la crisis social que atraviesa el Perú. Aunque todavía no se cuenta con certezas sobre el inicio del torneo, César Vallejo tiene acumulado cotejos amistosos disputados en el exterior.

"En el torneo de verano se pudo ver plasmada la idea que queremos. Pudimos jugar con equipos del extranjero y fueron una prueba muy buena", destacó Abreu.





