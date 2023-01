Christian Cueva conversando con Beto Da Silva | Fuente: César Vallejo

Hasta el momento, el futuro profesional de Christian Cueva continúa siendo una incertidumbre debido a que no se conoce por qué equipo fichará para disputar la presente temporada. Por su parte, el futbolista nacional ha optado por continuar entrenando y se unió a los trabajos del equipo César Vallejo de Trujillo.

En tal sentido, el volante de la Selección Peruana entrenará junto a los dirigidos por Sebastián 'Loco' Abreu en la Villa Poeta ubicada en su ciudad natal, mientras el equipo continúa preparándose para el inicio de la Liga 1 Betsson 2023.

Según pudo conocer RPP Noticias, dicha medida fue consultada al 'Loco' Abreu, quien se mostró de acuerdo en recibir a Christian Cueva para que continúe con su entrenamiento personal hasta que consiga un nuevo equipo luego de su salida de Al Fateh de Arabia Saudita.

¿Inhabilitación deportiva a Christian Cueva?

El último viernes 27 de enero, Santos FC dio a conocer la decisión del TAS respecto a la disputa que mantenía con el jugador nacional y el Pachuca de México.

La sanción implica un pago de 23.9 millones de reales (4.7 millones de dólares)por el caso del movimiento del futbolista peruano a ‘Tuzos’ en 2020.

Sobre la posibilidad de que el volante nacional pueda ser suspendido deportivamente, el abogado especialista en derecho deportivo, Marcelo Bee Sellares, sostuvo: "Hoy Christian Cueva no tiene ninguna inhabilitación de jugar, porque tiene sanción económica, no deportiva. Podría fichar por cualquier club mañana mismo. En caso Christian Cueva y Pachuca no paguen en el plazo de 45 días, corren el riesgo de que tenga sanciones deportivas y él podría perderse la fecha FIFA de marzo".