Chemo del Solar | Fuente: Liga 1

Este domingo, Alianza Lima venció por 1-0 a César Vallejo en la fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1 y, tras el encuentro, José Guillermo 'Chemo' del Solar, entrenador del cuadro poeta, dio sus impresiones sobre la derrota.

"Es lamentable lo que nos ha sucedido con las lesiones, ya nos pasó en varios partidos y ahora lo que queda es tratar de recuperar a la gente para estar completos en lo que queda del campeonato. Este equipo siempre intenta ir al frente, buscar los partidos con un estilo definido y me voy tranquilo", sostuvo Chemo en diálogo con RPP Noticias.

Como se recuerda, para la segunda parte del encuentro, César Vallejo tuvo que prescindir y sustituir a Santiago Silva y Donald Millán que terminaron lesionados y se unieron a la lista de ausencias junto con Beto da Silva.

"Siempre intentamos jugar con la pelota a ras del piso y saliendo desde atrás, lamentablemente en estas últimas fechas no ha alcanzado por diversas ausencias, pero esperemos poder recuperar y estar armados para lo que viene", sostuvo 'Chemo' en tanto al trámite del partido.

Sobre las ausencias en el ataque, agregó: "El equipo estuvo bastante bien, no me gustó que tengamos mucha profundidad. Hemos terminado jugando casi sin delanteros, estaba Jairo Vélez, pero no pudo estar Santiago, Beto, Donald y ausencias en la zona ofensiva que el equipo siente".





