César Vallejo venció 3-2 a Alianza Lima en Trujillo y ni bien el árbitro Kevin Ortega dio el pitazo final, 'Chemo' del Solar llamó la atención por su efusiva celebración. En conferencia de prensa, el DT no solo se refirió a la victoria de su equipo, sino también de su peculiar festejo.

"Fuimos mejores hoy día, simplemente. Producto de que fuimos mejores en el juego, fuimos capaces de ganarle a Alianza. El esfuerzo de los chicos ha sido grandísimo, buenísimo. Han hecho un partidazo todos. Estamos muy contentos y ahora a pasar la página. Así como el día que nos golearon en Cajamarca no éramos los más malos, ahora no somos los mejores", indicó 'Chemo' del Solar.

Sobre su celebración, 'Chemo' comentó que "soy criado en Universitario, jugué desde los 10 años en la ‘U’ y para mí el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima. La Vallejo es mi equipo, he estado en la San Martín, he estado en Sporting Cristal que le tengo un gran cariño, pero yo a Alianza lo veo como el rival de siempre".

Luego, agregó: "A mí el ‘Gato’ Cuéllar me enseñó que podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no. Cada vez que jugamos con Alianza para mí es un partido distinto, diferente. Si no le ha gustado a ‘Chicho’, mis disculpas, pero los de Alianza celebran ante la ‘U’ de una manera. Al equipo que más me gusta ganarle es a Alianza. Así como cuando voy a Matute y soy el más puteado de todos, ahora me tocó celebrar a mí".

Con su victoria ante Alianza Lima, César Vallejo ocupa el quinto lugar del Clausura con 25 puntos, a tres del líder, que jugará recién este miércoles."Tenemos muchos equipos por delante y Cristal viene muy fuerte. No va a ser fácil que Cristal caiga. Nosotros trataremos de quedar lo más arriba posible", finalizó.

