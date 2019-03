Chemo del Solar: "Me gustaría estar en la cancha y poder jugar ante Alianza Lima, pero ya tengo 51 años"

Chemo del Solar tiene contrato con Vallejo hasta diciembre de 2020. | Fuente: UCV Club de Fútbol - Oficial

César Vallejo visitará este domingo a Alianza Lima, por la fecha 3 del Torneo Apertura, en el estadio Alejandro Villanueva, en La Victoria. Respecto a ese partido, José Guillermo del Solar, entrenador del 'Poeta', habló con Fútbol como cancha.



'Chemo' aseguró que no saldrán a esperar lo que haga el rival, sino a proponer su propio juego. "El equipo ha trabajado para tratar de ir a buscar a Alianza, a atacar, no nos vamos a meter atrás. A lo largo del partido, a lo mejor el rival te obliga a eso, pero la intención nuestra es salir a jugar. Vamos a jugar en buena cancha. Es una motivación jugar en Matute", dijo.

Además, contó que el enfrentamiento con el hincha blanquiazul es cada vez menor. "Los años van pasado, la gente va cambiando y la barra va siendo gente mucho más joven. Cuando me tocó ir con San Martín no noté tan fuerte la rivalidad. Me imagino que eso va quedando atrás. Es una motivación extra jugar contra Alianza. Me gustaría estar en la cancha y poder jugar, pero ya tengo 51 años", agregó.

Por otro lado, 'Chemo' del Solar, quien también es responsable de la reserva de César Vallejo, contó que se encuentra en una de las etapas más tranquilas de su carrera. "Estoy muy cómodo trabajando. Se puede trabajar con tranquilidad. No tienes las incomodidades que tienes en la 'U' o en Cristal en tema de hinchas. Cuando regresé a la 'U' parecía que había matado a alguien. Acá puedo trabajar cómodamente. Tengo contrato hasta 2020 y me encantaría quedarme", finalizó.