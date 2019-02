Alianza Lima: Miguel Ángel Russo lamenta la falta de tiempo de preparación para enfrentar a River Plate

Miguel Ángel Russo llegó a inicios de esta temporada. | Fuente: Club Alianza Lima

El entrenador de Alianza Lima, el argentino Miguel Ángel Russo, lamentó este miércoles que los organizadores de la Liga peruana no hayan adelantado el partido que su equipo jugará el domingo con el César Vallejo para así tener más tiempo de preparar el compromiso de Copa Libertadores contra el River Plate.



Russo consideró que las 72 horas que tendrán sus jugadores entre partido y partido no es suficiente para el descanso y permitir competir con buen nivel el 6 de marzo contra el actual campeón de la Copa Libertadores en el Estadio Nacional de Lima.



"En el mundo no existe ese lapso de descanso, pero parece que en Perú sí. No es simple, pero es la realidad y hay que decirla", apuntó Miguel Ángel Russo.



Asimismo, el técnico argentino consideró que le faltan tres o cuatro jugadores para afrontar con garantías el apretado calendario que le espera al conjunto blanquiazul en los próximos meses.



A ello se suma la baja por lesión del lateral izquierdo Anthony Rosell, quien padece una contractura muscular y se perderá los encuentros contra Vallejo y River Plate.



El centrocampista Felipe Rodríguez señaló que "en el plantel hay casi tres jugadores por puesto, así que será una competencia interna sana linda y jugará el que está mejor".



Rodríguez anticipó "una etapa difícil pero linda" de partidos para Alianza, que además de a River enfrentará en el Grupo A al Internacional de Porto Alegre y al ganador de la eliminatoria que mide al Talleres argentino y al Palestino chileno.



"Es un torneo totalmente distinto donde todos los equipos pelean parejos. Nos toca un grupo bastante complicado pero tenemos con qué para afrontarlo", afirmó el DT de Alianza Lima.



"Esperemos que los más jóvenes estén atentos a la hora de jugar, que los más grandes nos apoyen a todos y yo que estoy en el medio, sumar de donde me toque porque es una competencia muy linda", dijo.



Alianza acumula un triunfo sobre Sport Boys y una derrota ante Sporting Cristal en sus dos primeros partidos en la Liga peruana.

Fuente: EFE