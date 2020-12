Cienciano: "La llegada de Christian Cueva al club es poco probable por el presupuesto" | Fuente: FPF

Sin duda uno de los equipos que ya viene anunciando a varios de sus nuevos fichajes es Cienciano. Al respecto, últimamente surgió la posibilidad de que Christian Cueva llegara a vestirse con la camiseta del 'Papá'.

Por su parte, Sergio Ludeña, administrador de Cienciano, descartó esta posibilidad: "Su llegada es muy poco probale. Él tiene un contrato de afuera. Creo que a cualquier club peruano le gustaría contar con él, es un jugador de Selección. Pero debemos ver las opciones que se ajusten a nuestro presupuesto. Tenemos varias opciones en Cienciano", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Por otro lado, negó la información de que el Gobierno Regional del Cusco esté interesado en ayudar a que el fichaje de Cueva llegue a concretarse: "No es el real ese trascendido, no sé de dónde habrá salido pero no es posible que el Gobierno Regional pueda aportar para la posible contratación del jugador".

En tanto al torneo local, aclaró la polémica publicación de presentación de Anthony Rosell como su jugador que fue borrada a los pocos minutos: "Él tiene contrato vigente con Alianza Lima. Hubo conversaciones, pero como club no podemos comunicar o anunciar hasta que cumpla su contrato que es hasta fines de mes. Luego de eso, veremos y evaluaremos si se vuelve a activar la negociación". Como se recuerda, entre los principales de refuerzos de Cienciano se encuentran Jordan Guivin, José Guidino, Leonel Álvarez y Koichi Aparicio.