No estará ante Mannucci: Comisión Disciplinaria ratifica suspensión de Christian Cueva

Descartado. La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol (CD-FPF) ratificó la sanción de una fecha de suspensión impuesta al futbolista de Alianza Lima, Christian Cueva.

A través de un comunicado, el órgano jurisdiccional indicó que es "respetuosa de la independencia y la autonomía" de las otras entidades del ente rector, por lo que las decisiones impuestas en el terreno de juego son "respetadas a cabalidad". Luego, describió el informe ampliatorio presentado por el árbitro Diego Haro, documento base para ratificar la suspensión del popular Aladino en el encuentro en que Alianza Lima venció por 3-1 a Unión Comercio.

¿Qué dice el informe ampliatorio de Diego Haro sobre la expulsión de Christian Cueva?

De acuerdo con el informe ampliatorio presentado por Diego Haro, el último 5 de mayo, Christian Cueva lo insultó luego de segundos después de dar a conocer los minutos agregados en el partido entre Alianza Lima vs. Unión Comercio.

"A los 90'+2' minutos de juego del encuentro de ambos equipos, el jugador Christian Cueva Bravo fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo a mi persona, diciendo textualmente: 'de dónde saca 8 minutos ese ***'. Esto fue informado por el cuarto árbitro (Sr. Wuilder Espinoza)", indica en un primer momento.

"Hoy, siendo 5 de mayo del año en curso, vuelvo a ratificar las palabras que me comunica el Sr. Wuilder Espinoza en el partido que se jugó el 23 de abril, ratificándonos como árbitro y cuarto árbitro a ustedes señores de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol", complementó.

¿Qué dijo Christian Cueva tras su expulsión?

Momentos después de ser expulsado del partido ante Unión Comercio, el volante de la Selección Nacional aseguró que nunca se expresó mal del árbitro y que solo le pregunto por qué había dado ocho minutos más.

"No es justa (la expulsión). El cuarto árbitro llamó a Haro y me expulsa. No lo entendí, porque lo único que le dije fue 'por qué estás dando ocho minutos' y lo repetí fuertemente", indicó en un primer momento.

"Yo no me siento bien para hablar este tipo de cosas, pero quiero hablar con la verdad. Esa es la situación que me hace que esté acá sentado... Porque primero está mi integridad como persona, como jugador y de selección. No quiero hablar para perjudicar a nadie, pero tampoco que me perjudiquen a mí. A mí lo que me fastidia es que las cosas las digan para dejar mal al jugador, no sé con qué fin", complementó ante América Deportes.

