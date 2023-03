Christian Cueva jugaría en la Liga 1 Betsson y fase de grupos de la Copa Libertadores de América. | Fuente: Instagram

Alianza Lima está a un paso de cerrar el fichaje del '10' de la Seleción Peruana. Según pudo conocer RPP, el equipo blanquizul llegó a un acuerdo con Christian Cueva, que de esta manera volvería a Matute luego de 8 años.

"Ha habido mucha predisposición de Cueva", señala la fuente respecto al caso de Cueva que llegará a Alianza Lima en condición de préstamo por seis meses, en un primer momento, procedente del Al Fateh de Arabia Saudita.

Ahora, en las redes sociales los hinchas recordaron el paso de Cueva en el vigente campeón bicampeón nacional. Es más, se recordó su último gol con esta camiseta, que sucedió el 5 de abril del 2015.

El talentoso volante guió a Alianza Lima con dos goles para vencer a Sport Huancayo en ese año. El primero fue a pase de Jean Deza y el segundo llegó gracias a una buena definición desde los doce pasos. En ese duelo, 'Aladino' jugó con Pablo Míguez y Gabriel Costa, quienes volverían a ser sus compañeros.

En esa temporada, el futbolista peruano se convirtió en refuerzo del Toluca de México.

Alianza con la mira puesta en Cueva

Además, en el marco de su inminente llegada, desde la institución -bicampeón de la Liga 1- lanzaron una campaña para llegar a una cantidad de socios íntimos, todo con el objetivo de que el hincha se involucre en la contratación.

Esperan llegar a 12 mil socios 'Íntimos' y la campaña ya se puede encontrar en las redes sociales del club.

Alianza Lima envía carta notarial a la FPF

El pasado sábado 25 de febrero, Alianza Lima debió jugar ante César Vallejo en el Alejandro Villanueva por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 Betsson 2023.

No obstante, el cotejo de Alianza Lima contra César Vallejo no se jugó por falta de garantías, en el marco de la controversia por los derechos televisivos con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ante ello, la tienda íntima emitió un comunicado este viernes en donde espera que se le brinden explicaciones del por qué no se llevó a cabo el duelo contra los 'poetas'.

"Alianza, ante las arbitrariedades cometidas en su contra, ha enviado una carta notarial a la Federación Peruana de Fútbol para que, en el plazo de 48 horas, brinde el sustento legal que la llevó a suspender el partido que nuestro club debió disputar el pasado 25 de febrero por la Liga 1", indica.





