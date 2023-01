Christian Cueva | Fuente: FPF

Este lunes Marcelo Bee Sellares, abogado especialista en derecho deportivo, conversó con RPP Noticias para comentar sobre la situación actual de Christian Cueva luego de que el TAS fallara en favor de Santos y sancionara económicamente tanto al jugador peruano como al club mexicano Pachuca.

"El laudo no dice cuánto tiene que pagar Pachuca y Christian Cueva, lo que dice es que ambos son responsables solidariamente, es decir, que entre ambos deben pagar esos 4,8 millones dólares", indicó Bee Sellares en diálogo con Fútbol Como Cancha.

Asimismo, Bee Sellares agregó: "En caso Pachuca y Cueva no paguen en el plazo, se abre un expediente de incumplimiento y se aplican sanciones deportivas. Al jugador se le inhabilitaría entre 4 o 6 meses para partidos oficiales".

En tanto al rango de tiempo en el que se puede cancelar esta deuda millonaria, el abogado agregó: "El plazo de Pachuca y Cueva para pagar la deuda es de alrededor de 45 días".

¿Inhabilitación deportiva a Christian Cueva?

Sobre la posibilidad de que el volante nacional pueda ser suspendido deportivamente, Bee Sellares sostuvo: "Hoy Christian Cueva no tiene ninguna inhabilitación de jugar, porque tiene sanción económica, no deportiva. Podría fichar por cualquier club mañana mismo. En caso Christian Cueva y Pachuca no paguen en el plazo de 45 días, corren el riesgo de que tenga sanciones deportivas y él podría perderse la fecha FIFA de marzo".