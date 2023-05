Christian Cueva: "Toca celebrar, pero no nos olvidamos de las dos finales que tenemos en Libertadores"

Christian Cueva fue uno de los protagonistas de la goleada de Alianza Lima por 6-1 ante Binacional. Con este triunfo el conjunto blanquiazul se convirtió en el ganador del Torneo Apertura y desató una locura en Matute. 'Aladino' anotó su primer gol de la temporada en este duelo y se mostró muy feliz por el objetivo cumplido.

"Me siento feliz de conseguir un objetivo importante. Ha sido duro en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil, pero tengo unos compañeros magníficos que me apoyan", mencionó Christian Cueva.

"Ahora toca celebrar, pero no nos vamos a olvidar de estas dos finales de Libertadores que nos quedan. Dios mediante podremos revertir esta situación", añadió el volante de Alianza Lima.









⚽️ CHRISTIAN CUEVA anota para Alianza Lima despues de 8 años, 1 mes y 23 dias.



📝 Su ultimo gol fue el 05.04.2015 de penal a Sport Huancayo a los 60’, ese dia marcó un doblete.



📌 ALIANZA LIMA Campeon del Torneo Apertura 2023.#ArribaAlianza pic.twitter.com/D5mGmMSY03 — Alianza BICAMPEON 🇵🇪 26🏆 ⚽️ (@AlianzLima1901) May 29, 2023

Cuevita de menos a más en Alianza

"Sé que el hincha va a estar allí siempre. Yo estoy acostumbrado a eso, pero entiendo y sabemos la camiseta que estamos vistiendo. A veces un silbido también duele, solo queda seguir, demostrarme a mí mismo y agradecer a Dios por esta oportunidad", sentenció Christian Cueva.

NUESTROS PODCAST

Gobierno declara emergencia sanitaria por polio y sarampión

El Gobierno peruano aprobó declarar en emergencia sanitaria por aumento de casos de poliomielitis y sarampión. La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, informó que las ciudades monitoreadas son Lima, Amazonas, Arequipa, Lambayeque, Puno, Madre de Dios, Loreto, Moquegua, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali y el Callao