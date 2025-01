"Cómo me gustaría retroceder el tiempo": Christian Cueva le pide perdón a sus padres con emotiva publicación

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Christian Cueva ha conmovido a sus seguidores con una emotiva publicación en Instagram en la que pidió perdón a sus padres. El futbolista peruano, que últimamente ha estado envuelto en polémicas, compartió un mensaje cargado de sentimientos, mostrando una faceta más íntima y reflexiva de su vida personal.

En el texto, Cueva expresó su arrepentimiento por los errores cometidos y agradeció el amor incondicional que siempre ha recibido de su familia.

"Papá, mamá y hermanos paso por acá para agradecerles por tanto amor que me dieron y me dan. Pedirles disculpas por muchas cosas que les hice pasar y sentir a lo largo de mi vida, nunca es tarde para decirles lo mucho que los amo. Cuánto me gustaría retroceder por un momento el tiempo y volver a mi infancia donde fui muy feliz, con lo poco o mucho que pudiéramos tener, pero con un amor infinito y sincero como el de ustedes. Perdón por todo, los amo con toda mi alma, papá, mamá, en especial a ustedes, perdón mil veces perdón", reza su publicación de Instagram.

El mensaje, acompañado de una fotografía familiar, rápidamente se hizo viral, generando miles de reacciones y comentarios de apoyo. Muchos seguidores y colegas del deporte le mostraron su apoyo a Christian Cueva por abrir su corazón públicamente.

El drama mediático detrás de los Christian y las Pamelas

El año pasado, farándula peruana se vio sacudida por el escándalo mediático que involucró a Christian Domínguez, Pamela Franco, Christian Cueva y Pamela López. Una cadena de acusaciones de infidelidad, confesiones y enfrentamientos públicos que capturó la atención de la prensa de espectáculos y las redes sociales.

El drama comenzó cuando, en medio de los festejos por los cuatro años de relación entre Domínguez y Franco, un ampay reveló imágenes comprometedoras del cantante con una joven llamada Mary Moncada. Si bien Christian admitió haber engañado a la cantante, el caso dio un giro sorpresivo cuando surgieron rumores de un romance entre Franco y Cueva, todos alimentados por conversaciones comprometedoras halladas en el celular del futbolista. Esto hizo que Pamela López, pareja de Cueva en ese momento, confrontara públicamente a su tocaya.

Tras semanas de especulaciones y desmentidos, Franco no pudo con la presión mediática y finalmente admitió su romance con Cueva, a quien recientemente oficializó como su pareja, motivándolo además a incursionar en el mundo del canto.

Por su parte, Pamela López aprovechó su notoriedad mediática para convertirse en influencer, animadora y figura en la música tropical. Mientras tanto, Christian Domínguez busca una nueva oportunidad en el amor con la conductora Karla Tarazona, con quien las muestras de afecto en público han dejado entrever una evidente reconciliación.

Las cosas como son El Ministerio de la Mujer y el caso Cueva El caso de Cueva es uno entre muchísimos que se producen en nuestro país, en el que los maltratadores de mujeres suelen contar con el miedo a denunciar, la complejidad de los procedimientos y el temor de que al final prevalezca la impunidad. Leer más Compartir Las cosas como son Share 00:00 · 00:00