Gerardo Ameli | Fuente: Liga 1

En los últimos días, Gregorio Pérez, entrenador de Universitario de Deportes, mostró su molestia por haberse considerado la Bolsa de Minutos en las bases de la Liga 1 2022 cuando se consideraba que no iba a haber. Por su parte, Gerardo Ameli, entrenador de Cienciano, también se sumó a esta queja.

"Nos gustaría que las decisiones sean más desde la formalidad, hace tiempo se informó que no iba a haber Bolsa de Minutos, ahora eso se modificó y eso incomoda mucho a lo que tiene que ver con la preparación y el armado del plantel. Eso preocupa en cuanto a lo que se trasmite hacia afuera, por la informalidad que sentimos que puede tener el torneo todavía no teniendo las cosas claras a semanas del inicio. No nos perjudica porque tenemos un grupo de juveniles que están aptos para sumar minutos", indicó Ameli en Ovación.

En tanto a la actualidad de Cienciano durante la pretemporada, Ameli precisó: "Estoy muy entusiasmado, los jugadores están haciendo un esfuerzo enorme y hay buena predisposición de todos. Se está haciendo un grupo muy interesante y entendemos que a lo largo de la temporada suma mucho y le estamos dando mucho valor a eso".

Sobre la presentación del plantel, Ameli sostuvo: "El club está preparando la posibilidad de tener un partido de presentación en Cusco, eso está en manos de la dirigencia. Nosotros priorizaremos seguir en altura y buscar que equipos puedan venir acá".

NUESTROS PODCASTS

Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus, denominada Ómicron, es importante entender por qué s debe realizar investigaciones epidemiológicas para saber el nivel de peligrosidad de esta variante. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.