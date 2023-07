Cienciano vs. UTC EN VIVO: se enfrentan en Cusco por la fecha 3 del Clausura de la Liga 1 Betsson

Cienciano vs. UTC EN VIVO: se enfrentan este sábado 8 de julio en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El partido corresponde a la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023 y se jugará a partir de las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por Liga 1 MAX en TV y vía streaming por Liga 1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Después de un irregular Apertura con Leonel Álvarez, Cienciano pretende cambiar su imagen en el Torneo Clausura. Antes del inicio del certamen llegó al equipo Gerardo Ameli, se reforzó el plantel con Fernando Pacheco, Alfredo Ramúa y más jugadores.

Así, los resultados por el momento le sonríen al ‘Papá’, que igualó con Universitario en Cusco y luego goleó a César Vallejo en Trujillo. El invicto ilusiona al conjunto imperial, que de ganar podrá alcanzar la cima de la clasificación (antes del duelo entre Alianza y Cristal), además que por el acumulado ingresaría a los puestos internacionales.

El panorama es favorable para Cienciano, sin embargo, no registra victorias en sus dos recientes presentaciones en el Garcilaso de la Vega tras caer con Sport Boys y el empate frente a la ‘U’.

Cienciano suma 4 puntos en el inicio del Torneo ClausuraFuente: Cienciano

Cienciano vs. UTC: horarios del partido en el mundo

Perú: 3:30 p.m.

Colombia: 3:30 p.m.

Ecuador: 3:30 p.m.

México: 2:30 p.m.

Bolivia: 4:30 p.m.

Venezuela: 4:30 p.m.

Argentina: 5:30 p.m.

Chile: 4:30 p.m.

Uruguay: 5:30 p.m.

España: 10:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 4:30 p.m.





UTC tiene un comienzo opuesto en el Clausura. El ‘Gavilán del Norte’ llegará tras un discreto empate sin goles con Sport Huancayo en Cajamarca y en la primera jornada perdió frente a Cusco FC (2-1) en la localidad donde medirá fuerzas con Cienciano.

Francisco Pizarro está al frente de UTC, que no ha realizado incorporaciones para esta parte del campeonato. Actualmente no se encuentra en zona de descenso, pero solo está distanciado por tres unidades, hecho que le obliga a buscar la victoria en un escenario donde en principio no sentirá en contra el factor de la altura.

¿Dónde ver el Cienciano ante UTC vía TV por la Liga 1?

El encuentro será transmitido por Liga1 Max, canal que se emite por la señal de DirecTV (D Sports), Best Cable y otros operadores de paga.

Para ver los partidos en Liga 1 MAX vía DIRECTV Sports, tendrás que ingresar a los canales 1604 y 604 de tu televisor. En tanto, DirecTV Go es el servicio para que se pueda ver la señal de transmisión desde cualquier dispositivo móvil, ordenador o incluso una SmarTV.

