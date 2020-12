Erinson Ramírez: "Claudio Pizarro ha visto mis jugadas, me dijo que vaya por el camino correcto" | Fuente: Liga 1

SIn duda uno de los jugadores que tuvo mayor rendimiento en la temporada Liga 1 2020 fue Erinson Ramírez con la camiseta de UTC. Como se recuerda, el jugador ahora será de Deportivo Municipal y seguirá siendo dirigido por Franco Navarro.

Por su parte, el atacante habló de sus expectativas de cara al próximo año y la evolución de su carrera: "El Erinson de Alianza, hace años ya murió, ahora en este 2020 revivió. Ahora soy renovado. Este Erinson ira por el camino correcto. Muchas veces me equivoqué, pero gracias a Dios me di cuenta a los 22 años”, sostuvo el jugador en 'Match Deportes'.

Asimismo, indicó que hubo interés de otro club de Lima: "Hubo un acercamiento entre mi representante con los de Cristal, pero no quise esperar y opté por Deportivo Municipal con el profesor Navarro".

Para sorpresa de muchos, Ramírez reveló la conversación que ha llegado a tener con Claudio Pizarro: "Pizarro ha visto mis jugadas, quien sabe más adelante me puede llevar a Alemania. He conversado en video llamada con el (Claudio), y me ha pedido que vaya por el camino correcto".

Sobre la posibilidad de vestir la 'blanquirroja', sostuvo: "la Selección es el sueño de todos. El preparador físico de UTC, me comentó que me estaba siguiendo la selección, cuando terminó el campeonato conversé con Juan Carlos Oblitas”.