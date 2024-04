Con Sport Boys vs Universitario: así se jugará la fecha 11 del Torneo Apertura 2024

Sporting Cristal logró su cometido y goleó 4-0 a Sport Huancayo para continuar como líder en la Liga 1 Te Apuesto. Esta semana se enfocará para volver a sumar de a tres cuando visite a Deportivo Garcilaso en el Cusco por la fecha 11 del Torneo Apertura 2024.

En esta jornada, Alianza Lima también tendrá que reafirmar su buen momento y en esta ocasión volverá a ser local en el Estadio Nacional cuando reciba a Atlético Grau. El cuadro blanquiazul sumó un triunfazo ante Carlos A. Mannucci en Trujillo y va en ascendo bajo la dirección técnica del colombiano Alejandro Restrepo.

Párrafo aparte merece el enfrentamiento entre Sport Boys que será local en el Estadio Nacional cuando choque contra Universitario de Deportes, que espera vencer y que Sporting Cristal no gane, para retonar a la cima del Apertura.

También medirán fuerzas Sport Huancayo vs Cienciano, Alianza Atlético vs. Unión Comercio, Melgar vs Mannucci, César Vallejo vs Comerciantes Unidos.

Harán lo propio en esta fecha Cusco FC vs ADT y UTC vs Los Chankas.

Así se jugará la fecha 11 de la Liga 1 Te Apuesto

Viernes 12 de abril

3:00 pm. ► Sport Huancayo vs Cienciano ► Estadio IPD Huancayo | Liga1 Max





Sábado 13 de abril



2:30 pm. ► Alianza Atlético vs. Unión Comercio ► Estadio Campeones del 36 | Liga 1 Max

5:00 pm. ► Melgar vs Mannucci ► Monumental UNSA | Liga1 Max

8:00 pm. ► Sport Boys vs Universitario ► Estadio Nacional | Gol Perú





Domingo 14 de abril

1:00 pm. ► César Vallejo vs Comerciantes Unidos ► Estadio Mansiche | Liga1 Max

5:00 pm. ► Cusco FC vs ADT ► Estadio Garcilaso de la Vega | Liga1 Max

7:30 pm. ► Alianza Lima vs Atlético Grau ► Estadio Nacional | Liga 1 Max





Lunes 15 de abril

3:00 pm. ► UTC vs Los Chankas ► Estadio Germán Contreras | Liga1 Max

7:30 pm. ► Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal ► Estadio Garcilaso de la Vega | Liga1 Max