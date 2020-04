Jugadores de Universitario de Deportes, antes de la cuarentena. | Fuente: Club Universitario de Deportes

"Se evalúan todas y cada una de las medidas que el Gobierno ha venido dando", dijo Carlos Moreno, administrador temporal de Universitario de Deportes, a RPP. Lo mencionó en respuesta a si aplicar a la suspensión perfecta de labores era una opción en el equipo crema, tal como lo fue en Carlos A. Mannucci.

De hecho, aunque no lo descartó, no sería tan simple, pues no depende exclusivamente de los dirigentes. Para profundizar más en el tema, conversamos con un abogado especialista en derecho deportivo.

"El empleador o club tiene que agotar todas las posibilidades con el jugador para que este pueda continuar laborando. No solo el jugador, sino también el personal administrativo. (La decisión) Tiene que ser consensuada previamente con el trabajador y ver las posibilidades para que continúen labor de otra manera, de manera remota o ver forma de llegar a un acuerdo. Si no se llega, la empresa o club podría presentar solicitud. El Ministerio de Trabajo, haciendo las consultas a Sunat, va a evaluar esa solicitud para ver si procede o no. Unilateralmente no es posible", explicó Juan José Castro, abogado magister en derecho, a RPP.

Es decir, antes de aplicar a la suspensión perfecta de labores, la entidad debe agotar recursos. ¿Reducir salarios es uno de ellos? "Eso se puede acordar con el empleador, en este caso con el personal administrativo del equipo. Es mientras dure el estado de emergencia o mientras el club o empresa no produzca, porque luego eso se tiene que normalizar", complementó.

¿Qué opinan, al respecto, en la Agremiación de Futbolistas Peruanos de Perú? Su presidente, Roberto Silva, fue claro al explicar su postura. "No es que no estemos de acuerdo con reducción de sueldos llegado el momento, lo que hemos recomendado es que es muy temprano para determinar el impacto que van a tener los clubes porque no sabemos qué tanto se van a recuperar, si va a ser a puertas cerradas, el impacto de taquilla para unos clubes es más importante que para otros. El club puede decir 'no tengo', pero eso no quiere decir que no vas a tener. Vamos a tener que ver club por club", mencionó.

La suspensión perfecta de labores, sin embargo, la considera "una palanca de amenaza de los clubes", pues no cree que es algo que quieran ni deban realizar. "La disposición de los jugadores está. Todos quieren ayudar. El problema es cuando los clubes quieren imponer. Hay clubes que generan más confianza en jugadores por su comportamiento histórico y hay quienes no sabes si es tema de necesidad o de aprovechamiento de la coyuntura", finalizó.