Binacional es el actual campeón de la Liga 1 Movistar | Fuente: AFP

Binacional cumplió con el pago de sueldos correspondiente a marzo a todo su plantel profesional, pero las cosas han cambiado. El campeón del fútbol peruano planea recordar el salario de los dos siguientes meses a causa de la pandemia del nuevo coronavirus que se vive en todo el país. Este anuncio no cayó nada bien entre los jugadores.

"Marzo nos pagaron puntual, como de costumbre, pero ahora estamos con unos pequeños problemas que no se han solucionado. Quieren llegar a un acuerdo con nosotros para que nos descuenten los sueldos de abril y mayo, pero no es buen momento. Binacional está bien económicamente, han recibido una plata de Conmebol y no creo que sea justo. Lo dejamos todo en mano de Dios. No nos merecemos esto, tenemos familia. A mi punto de parecer no es lo correcto", apuntó, Yorkman Tello, capitán del “Poderoso del Sur”, es radio Ovación.

El mediocampista, de 30 años, también contó, que junto a sus compañeros pidieron apoyo y asesoramiento a la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) y de acuerdo a ello, tomarán medidas para llegar a un acuerdo con la directiva del elenco celeste.

"Tuvimos con Jhony Baldovino, asesor legal de la Agremiación, para que nos oriente y busque el diálogo con Binacional y podamos llegar a una solución”, añadió.

Recordemos que Deportivo Binacional, el año pasado en su segunda temporada en la Liga 1 Movistar, consagró su primer título nacional a manos de Alianza Lima. El “Bi” gracias a ello, además del trofeo recibió de premió un cheque de 354 mil dólares.