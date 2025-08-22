Últimas Noticias
Barcelona vs. Levante: ¿cuándo juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026?

Barcelona vs. Levante: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2025?
Barcelona vs. Levante: ¿dónde ver EN VIVO por LaLiga 2025?
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Con Lamine Yamal, el Barcelona va por su segunda victoria en la temporada cuando enfrente al Levante en el Ciudad de Valencia.

Levante vs. Barcelona EN VIVO: se enfrentan este sábado 23 de agosto, en el estadio Ciudad de Valencia, en Valencia (España). El partido corresponde a la fecha 2 de LaLiga 2025-2025 y se jugará a partir de las 2:30 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por DSports y DGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.


Deportivamente, el equipo de Hansi Flick ha arrancado la campaña como terminó la anterior, propulsado por un juego ofensivo e intenso que le permitió acumular buenas sensaciones durante la pretemporada y debutar en LaLiga con una victoria sobre el Mallorca (0-3) con goles de Raphinha, Ferran Torres y Lamine Yamal.

Sin embargo, la actualidad azulgrana viene marcada por cuestiones ajenas al rendimiento de sus futbolistas, como la incierta fecha de regreso al Camp Nou, las dificultades para inscribir a los jugadores que aún no han sido dados de alta y la posible venta del centrocampista Marc Casadó en contra del criterio del entrenador.

Levante vs Barcelona: ¿cómo llegan a la fecha 2 de LaLiga EA Sports?

Barcelona se estrenó en LaLiga con una goleada 0-3 ante Mallorca en condición de visitante. Por su parte, Levante cayó 2-1 ante Alavés en la fecha 1.

¿Cuándo y dónde juegan Levante vs Barcelona EN VIVO por la fecha 2 de LaLiga EA Sports?

El partido entre Levante vs. Barcelona por LaLiga 2025-2026 se disputará el sábado 23 de agosto en el estadio Ciudad de Valencia, en Valencia (España). El recinto tiene capacidad para recibir a 26 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Levante vs Barcelona EN VIVO por la fecha 2 de LaLiga EA Sports?

  • En Perú, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 2:30 p.m.
  • En España, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 9:30 p.m.
  • En Colombia, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 2:30 p.m.
  • En Ecuador, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 2:30 p.m.
  • En Chile, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 3:30 p.m.
  • En Bolivia, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 3:30 p.m.
  • En Venezuela, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 3:30 p.m.
  • En Argentina, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Brasil, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Uruguay, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En Paraguay, el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 4:30 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Levante vs. Barcelona comienza a la 1:30 p.m.
  • En Estados Unidos (Miami), el partido Levante vs. Barcelona comienza a las 3:30 p.m.

¿Dónde ver el Levante vs Barcelona EN VIVO por TV y streaming?

El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de DSports y vía streaming por DGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Levante vs Barcelona: alineaciones posibles

Levante: Pablo Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Víctor García o Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Brugui; Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; y Ferran Torres.

