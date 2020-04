Nelinho Quina. | Fuente: Universitario de Deportes

En la temporada 2019, Nelinho Quina regresó en silencio a Universitario de Deportes después de 10 años. Desde entonces en el equipo crema empezó a ganar terreno con oficio, juego aguerrido y buenas actuaciones partido a partido, hasta convertirse en uno de los líderes del equipo del uruguayo Gregorio Pérez.



Este año el gran momento en el torneo de la 'Moto' no fue frenada por un rival deportivo, sino lastimosamente apareció el nuevo coronavirus para paralizar el fútbol. Sin embargo, el defensa de 32 años, no se amilanó y junto a su familia respeta la cuarentena, aprovechando el tiempo fuera de las canchas para dar pasó a otras actividades como la cocina que es su otra pasión.



El zaguero nacido en el Callao, recuerda que desde muy joven su mamá le inculcó el arte por la cocina y durante el confinamiento dentro de su hogar se ha apoderado de las ollas, sartenes y cucharones para dar rienda suelta a sus dotes culinarios para realizar el rico “Carapulcra Chinchana", su especialidad.

“Trato de meterme a la cocina porque real mente me gusta, mi mamá me enseñó a cuando yo tenía 16 años porque fui a vivir a Sullana y a vivir solo. Los platos que le 'meto' no son cualquiera, preparo carapulcra chinchana, estofado, seco, arroz con pollo, tallarín saltado, tallarines verdes y rojos, olluquito, vainita entre otros. Soy exigente por eso nunca me van a ver cocinando, arroz con huevo, plátano frito o arroz con atún, no, no, no…”, confesó.

Nelinho Quina y su familia. | Fuente: Nelinho Quina.

Sobre la posible reducción de sueldos

Nelinho Quina, como uno de los referentes del plantel merengue, está formando parte de las reuniones con la agremiación a través de videollamadas para asesorarse legalmente ante una posible reducción de salarios por parte de la Administración de Carlos Moreno. El exjugador de Sport Boys se mostró incómodo con algunas informaciones, que a su parecer, son erróneas.

“Estoy incomodo por lo que se dice de los jugadores de Universitario, nos hacen ver como los malos de la película. Afirman que no queremos dialogar con la administración y que tenemos una poción cerrada al respecto, eso no es verdad. Esas informaciones falsas en momentos duros, solo le echan más leña al fuego. Pese a todo el plantel está tranquilo porque está haciendo bien las cosas y tratando de ayudar al club en lo que corresponda”, finalizó.