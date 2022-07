Cristian Benavente tras su expulsión con Alianza Lima: "En ningún momento le falté el respeto al árbitro"

Cristian Benavente en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

El volante de Alianza Lima Cristian Benavente negó rotundamente que haya agredido verbalmente al árbitro Bruno Pérez, que lo expulsó en el segundo tiempo del choque en el cual Alianza Lima derrotó 3-1 a Sport Boys.

"En ningún momento le falté el respeto al árbitro ni dije insultos hacia su familia. Quiero que quede claro que yo nunca le dije nada de su madre, como se dijo. El árbitro Bruno Pérez luego me dijo que me expulsó por los gestos. (...) Al término del encuentro hablé con el árbitro Bruno Pérez y quedó todo zanjado. Espero tener la menor sanción posible", señaló el 'Chaval'.

De otro lado, Cristian Benavente indicó que Alianza Lima tendrá que seguir sumando triunfo para poder pelear el Torneo Clausura. En caso el cuadro blanquiazul gane este certamen clasificará a los 'play off'.

"La idea es seguir ayudando y sumando goles y puntos. Lo importante es poder pelear el Clausura y creo que hemos empezado muy bien", agregó al programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias.

Destaca respaldo de Carlos Bustos

"Siempre me siento importante en Alianza Lima. El profesor me ha dado esa confianza y ahora tengo más minutos. Las molestias en el talón ya son mínimas y me encuentro mejor", puntualizó Benavente sobre su buen momento en Alianza Lima.

El exjugador de Real Madrid Castilla lleva seis anotaciones en lo que va la Liga 1 Betsson temporada 2022.

Cristian Benavente expulsado ante Boys. | Fuente: Liga 1

¿Por qué fue expulsado Cristian Benavente?

Minuto 61 ante Sport Boys, Diego Saffadi le gana un balón a Cristian Benavente. Jairo Concha se lo quita, pero le comete falta. El árbitro Bruno Pérez cobra tiro libre. El 'Chaval' no está de acuerdo con la decisión y le tira la pelota al jugador del Sport Boys. Por esa acción, el juez le iba a mostrar amarilla, pero el volante sigue reclamando airadamente. Frente a esta acción, el hombre de negro le mostró la roja.





