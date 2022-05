Benavente: "Llevo mes y medio con molestias que no me dejan ayudar con más minutos al equipo" | Fuente: @LigaFutProf

Alianza Lima sigue en la pelea por ganar el Apertura gracias al gol agónico que anotó Cristian Benavente ante Cienciano en Matute. Al finalizar el partido, el 'Chaval' agradeció a los hichas por el aliento constante en las buenas y en las malas.

"Ha sido un partido complicado. Ellos juegan bien al fútbol, pero la afición no nos abandonó hasta el último minuto y eso nos dio un plus para ganar", dijo Benavente a Gol Perú.

Cristian Benavente confesó también que una molestia en el pie que no le permite jugar los 90 minutos. "Los goles son muy importantes, lo mejor es que nos llevamos los tres puntos. Aprovecho para agradecer al cuerpo médico porque llevo un mes y medio con una molestia en el tendón de Aquiles, que no me permite ayudar más al equipo. Les agradezco porque me han ayudado al menos estar 30 minutos en la cancha", señaló.

Benavente quiere estar al 100%

El objetivo del 'Chaval', que ya lleva cuatro goles en la Liga1 Betsson, tiene un objetivo. "Hace un mes y medio tengo estas molestias. No he querido parar, pero el cuerpo médico me ha ayudado y se los agradezco. Quiero recuperarme para jugar más minutos y tratar de ayudar al equipo".

Con esta victoria ante Cienciano, Alianza Lima sumó 29 puntos y escaló al tercer lugar. Está a cinco puntos de Melgar, con un partido menos.

"Desde hace siete semanas venimos jugando finales, cada partido es más importante que el anterior. Bueno y no nos queda otra que ganar. Agradezco a los hinchas por su aliento. la victoria también es para ellos", finalizó.

