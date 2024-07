Cristian Benavente alista el debut en Sport Boys: "Voy a trabajar para que la hinchada rosada disfrute en las tribunas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Llegó buscando continuidad y vive con ilusión su nueva etapa en Sport Boys. Cristian Benavente se pone a punto para el debut y para alegrar a la hinchada con sus actuaciones. El volante espera su oportunidad para ganarse un puesto en el once rosado.

"Llevo unos días aquí y estoy contento de estar en un gran club, con gran historia. Contento porque se viene un Clausura con muchísimas oportunidades, creo que el equipo ha empezado muy bien y voy a trabajar muchísimo para disfrutar en el campo, hacer que la hinchada disfrute desde las tribunas y que el equipo consiga sus objetivos", dijo el 'Chaval'.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

"Después de la lesión lo que necesito es estar en un lugar donde tenga oportunidades. En el Apertura tuve esa para porque tuve que operarme de la rodilla, y estimaba que no iba tener las suficientes oportunidades en César Vallejo en el Clausura, por eso la decisión de salir. Físicamente estoy bien, lo que necesito es tiempo de juego", añadió el 'Chaval' en Movistar Deportes.



¿Cuándo debutará Cristian Benavente en Sport Boys?

El volante no estuvo en la convocatoria para el partido por la primera fecha ante Sport Huancayo, el mismo que los rosados ganaron por 2-1. Este domingo Sport Boys visita a Sporting Cristal (3:30 p.m.) y este podría ser el partido que marcaría el debut de Cristian Benavente con 'la rosada'.

Cristian Benavente ya quiere debutar con los rosados. | Fuente: @sportboys

Su relación con 'Chicho' Salas

El DT de César Vallejo, Guillermo Salas, tuvo la oportunidad de dirigir al 'Chaval' en Alianza Lima y en el cuadro ‘poeta’. El jugador dijo guardar los mejores recuerdos del entrenador.

"Yo con ‘Chicho’ tengo una relación muy buena, salimos campeones en 2022 con Alianza Lima. En 2023, cuando volví, él lamentablemente ya no estaba, pero siempre he tenido contacto con él. Ahora tuve la suerte de tenerlo en César Vallejo y me llevo muy bien, es una persona muy buena y un gran entrenador que sabe lo que hace. Tengo mucho respeto por él", declaró.

► Sport Boys: ¿Cuáles son las altas y bajas para el Torneo Clausura 2024?

Altas: Joel López Pissano, Christian Ramos, Brayan Ormeño, Cristian Benavente

Bajas: Rafael Lutiger, Ayrthon Quintana