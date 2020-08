Diego Chávez: "Estoy feliz de volver a un partido oficial, traté de hacer lo mejor posible". | Fuente: GEC

Este lunes Universitario de Deportes se midió frente a Cienciano por la fecha 9 y venció al cuadro cusqueño por 3-1 con gol de Donald Millán y doblete de Jonathan Dos Santos.

Sin embargo, más allá de los autores de los goles, otro futbolista que se llevó la atención fue Diego Chávez, defensa 'crema' que volvió al equipo luego de un largo tiempo y ocupó el lugar que acostumbra tomar el lateral derecho Aldo Corzo.

"Estoy feliz por mí y quiero agradecer a toda la gente que confió en mí para regresar a la 'U'. Traté de hacer lo mejor posible, regresé después de un año a un partido oficial. Estoy muy feliz por eso", afirmó Chávez en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Como se recuerda, Ángel Comizzo decidió colocar a Corzo como central en lugar de un suspendido Federico Alonso y, como consecuencia, colocó a Diego Chávez desde el arranque. En tal sentido, el defensa de 27 años dio sus impresiones respecto a su rendimiento.

"Hoy en día creo que me falta ritmo de partido, con el transcurrir de las semanas, si se da la oportunidad, creo que se va a mejorar. Aldo (Corzo) me felicitó luego del partido, me felicitó al igual que el resto de los compañeros y el profesor. Estoy muy contento por eso", precisó Chávez.