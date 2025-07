Diego Churín: "Para mí, es un orgullo que Jorge Fossati haya respaldado mi trabajo"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alex Valera se perdió el partido con Comerciantes Unidos por una lumbalgia, por lo que el técnico Jorge Fossati decidió que Diego Churín sea titular en la delantera de Universitario. El argentino respondió a esa confianza marcando uno de los goles del triunfo en el inicio del Torneo Clausura.

“Sensación de orgullo del plantel al que pertenezco tras conseguir el primer paso que es ganar el Apertura. El equipo demostró hambre de gloria y siempre va por más, así que las cosas no son cualidades, lo demostramos en cada pelota”, dijo Diego Churín.

El centrodelantero fue aplaudido en el Estadio Monumental al momento de dejar el campo y señaló que la reacción de los hinchas se debe a que son “pasionales”.

“¿Aplaudido? No lo sé. Es mejor así, uno trata de dar lo mejor. A veces salen las cosas y otras veces no. El hincha es pasional, hay que entenderlo. Acá no importa lo individual, sí lo grupal y estamos por buen camino”, indicó.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Diego Churín hace frente a las críticas

Diego Churín marcó su cuarto gol de la temporada con la camiseta crema, con lo que volvió a celebrar un tanto suyo tras casi dos meses (2-0 a Sporting Cristal). El delantero apuntó que su principal objetivo es el bien colectivo de Universitario, antes que su producción individual.

“¿Cuántas veces que ganó el equipo mientras yo no metía un gol? Ganó siempre. Yo quiero que el equipo gane. Si puede anotar, bienvenido sea. Tenemos dos grandes delanteros que llegan al gol con facilidad, tenemos al mejor jugador del Apertura. Hacía muchos partidos que no nos metían goles, no significa que sea solo trabajo de la defensa, es del equipo. Nosotros vamos por más”, expresó.

Diego Churín: “¿Cuántas veces ganó la 'U' mientras yo no metía un gol? Ganó siempre" | Fuente: RPP

Respaldo de Universitario para Diego Churín

A pesar de los cuestionamientos sobre el rendimiento del ‘9’ argentino, el plantel de Universitario y el entrenador Jorge Fossati le han brindado su respaldo. Como muestra de ello, el estratega ha descartado la opción de dejarlo ir para liberar un cupo de extranjero.

“Siempre traté de dar lo mejor de mí, entre la semana, en los minutos que me ha tocado, sea como titular o suplente. Para mí es un orgullo que Fabián (Bustos) en su momento y ahora el profe’ (Jorge) Fossati, que es un gran hombre de fútbol, me hayan respaldado y valorado mi trabajo”, señaló Diego Churín, quien tiene contrato con la ‘U’ hasta diciembre del 2025.