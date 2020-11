Diego Rebagliati tras anotación de su hijo Santiago ante UTC: "Estoy contento por verlo a él feliz". | Fuente: Liga 1

Este jueves San Martín empató por 1-1 ante UTC por la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 y el encargado de abrir el marcador apenas a los 9 minutos fue Santiago Rebagliati, quien sumó su tercer tanto en lo que va del campeonato.

El delantero del equipo 'santo' aprovechó un tiro libre a favor para pegarle directo al arco de Salomón Libman y así colocar el primer tanto del encuentro. Sin embargo, a falta de diez minutos de finalizado el compromiso, apareció Mauro Guevgeozián para sentenciar el empate final entre ambos equipos.

Por su parte, Diego Rebagliati, analista y comentarista deportivo de Fútbol Como Cancha en RPP Noticias, dio sus impresiones tras la anotación de su hijo.

"Estoy muy feliz, no arrancaba de titular hace un buen rato. Le tocó jugar 85 minutos, hizo el gol y es una pena que no haya podido sostener el resultado, pero UTC es un muy buen equipo", sostuvo el ex futbolista.

En tanto al equipo dirigido por Franco Navarro, agregó: "Están segundos en el grupo y están haciendo una gran segunda fase". Finalmente, precisó: "Pero estoy contento por verlo a él feliz (Santiago), sobre todo".