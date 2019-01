Alejandro Duarte debutó futbolísticamente con Juan Aurich en la temporada 2012. | Fuente: Lobos Buap

Alejandro Duarte debutó en el fútbol mexicano con la camiseta del Lobos Buap. Tras el ansiado debut, el portero nacional se refirió a su primer encuentro en el balompié azteca y a las opciones que lo vinculan con Sporting Cristal de cara a la Copa Libertadores de América.

“He visto algo en redes sociales, pero nadie se comunicó directamente conmigo” manifestó el ex arquero de la Universidad San Martín en diálogo con ‘Movistar Deportes’.

“Estoy contento, hace tiempo que no jugaba un partido oficial. Recordé los nervios antes del partido, la ansiedad, adrenalina que se vive antes de un partido es algo que me gusta mucho. Me sentí bien, seguro y tranquilo”, agregó.

Antes de llegar al Lobos Buap, Alejandro Duarte jugó en la Universidad San Martín donde sumó 40 partidos en dos temporadas.