Edison Flores sobre su regreso a Universitario: "Ahora no hemos hablado, pero seguramente se va dar"

Edison Flores estuvo en el Monumental en el último triunfo de Universitario y habló sobre su posible regreso para el centenario de la "U".

Edison Flores aprovechó de sus vacaciones en Lima para visitar al equipo de sus amores y ver la goleada de Universitario frente a César Vallejo en el estadio Monumental. El 'Orejas' habló sobre su futuro y mostró que está dispuesto a volver a ponerse la camiseta crema para el centenario del club.

"Ahora no tengo nada. Sigo con contrato en Atlas, estoy de vacaciones y ver que es lo que me pueda pasar. Ahora mismo no he tenido comunicación con ningún equipo. Veo que los hinchas piden mi regreso, el de Ruidíaz, Trauco y otros para el centenario del club. Es alagador y en algún momento seguramente se va a dar. Esperemos se dé en un buen momento", confesó Edison Flores sobre un posible regreso a Universitario.

"Deseo volver a la U, siempre lo he dicho. Se tiene que unir todas las partes para que esto se pueda dar", añadió el popular 'Orejas'. Edison Flores también ve con buenos ojos un posible regreso a Universitario, pues le daría la continuidad que ha perdido en Atlas y podría acercarlo más a la Selección Peruana.

Edison Flores ganó la Copa Libertadores Sub 20 con Universitario. | Fuente: RPP

¿Encajaría en el equipo de Fossati?

Edison Flores también habló sobre la actualidad del equipo crema y destacó el nivel que ha conseguido desde la llegada de Jorge Fossati. "Universitario está jugando muy bien y espero que cierre de la mejor manera el Torneo Apertura y que jueguen así todo el año. Con Fossati están en un gran momento. Están jugando como debe de hacerlo la 'U'", finalizó.





Edison Flores ganó el Torneo Apertura con Universitario en el 2016. | Fuente: RPP

Edison Flores debutó en el 2011 con Universitario. | Fuente: RPP

