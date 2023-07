Edison Flores y la posibilidad de ser titular tras su debut en Universitario: "Yo empiezo de cero"

Universitario de Deportes derrotó 2-0 a Alianza Atlético por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. El encuentro en el Monumental fue el más esperado de la temporada, pues significó el debut de Edison Flores, quien regresó al club tras siete años.

Al final el partido, el popular Orejas dijo estar contento de haber jugado algunos minutos ante los Churres y espera acoplarse rápidamente al equipo. Además, indicó que Jorge Fossati le ha pedido que no se encasille en una sola posición.

"Muy contento de volver aquí al Monumental y jugar algunos minutos. Ahora toca el siguiente partido, que es el más importante", indicó en un primer momento.

"Creo que uno tiene que estar preparado para lo que toque en el momento. Hoy me tocó jugar de media punta y ahora no sé lo que pueda pasar (...) Creo que es muy importante estar en cualquier posición en la cual me toque. El profe ha hablado claramente que uno no se tiene que encasillar en una sola posición. Trato de mentalizarme en la posición que me toque", complementó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

El próximo objetivo: ser titular en Universitario

Al ser consultado sobre si está listo para ser titular, Edison Flores aseguró que está empezando desde cero. Asimismo, agradeció el cariño de la gente cuando ingreso al campo de juego.

"Vamos a ver (ser titular). Tengo que trabajar al máximo, yo empiezo de cero. Trato de trabajar para ganarme los minutos, para poder jugar de titular o poder entrar (...) El cariño, desde el día que me fui y volví, siempre ha habido. Estoy contento con el cariño de la gente en el estadio, que lo ve en sus teles... Es emocionante para mí y toca demostrar más", afirmó el exjugador de Atlas.

Edison Flores tras el partido con Universitario | Fuente: RPP - Andrea Closa

Corinthians, el rival de Copa Sudamericana

Por último, el volante nacional se refirió al partido por Copa Sudamericana ante Corinthians. Según aseveró, aún no han hablado de ese encuentro y que ahora están concentrados en el próximo partido ante Cantolao.

"De Corinthians no hemos hablado. Ahora toca Cantolao. De Corinthians ya habrá tiempo para hablar. Hemos hablado en el grupo que iremos partido a partido. Es a morir cada partido que nos toque. Va a ser muy importante trabajar de la mejor manera para el siguiente partido", finalizó.

NUESTROS PÓDCAST

Aprueban por primera vez la carne de pollo artificial, hecha en el laboratorio

Por primera vez, los reguladores estadounidenses aprobaron el miércoles la venta de pollo elaborado con células animales, lo que permitió a dos empresas de California ofrecer carne "cultivada en laboratorio" a las mesas de los restaurantes del país y, eventualmente, a los estantes de los supermercados.