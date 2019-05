Egidio Arévalo Ríos ha disputado once partidos este año con Deportivo Municipal. | Fuente: Prensa Deportivo Municipal

Parece ser que, por el momento, Egidio Arévalo Ríos no ha rescindido contrato con Deportivo Municipal. Por medio de un comunicado, la institución edil explicó que el mediocampista de 37 años ha solicitado una licencia laboral por motivos personales y está estará en vigencia hasta fines de mes de junio, que es cuando vence su vínculo con el club.

Recordemos que, en la presente temporada con Deportivo Municipal, Egidio Arévalo Ríos ha jugado once compromisos con la camiseta del conjunto limeño y ha anotado un tanto. Se empezaron a tejer rumores de que ya no seguiría en el club cuando no formó parte de la convocatoria para el cotejo ante UTC en Cajabamba, pero por ahora esto ha quedado descartado en un comunicado.

Asimismo, un detalle no menor es que Egidio Arévalo Ríos ha durado poco tiempo en los equipos que ha militado durante los últimos años. Durante las tres últimas temporadas, antes de ser contratado por Deportivo Municipal, el 'Cacha' ha jugado en un total de seis clubes y en la mayoría de ellos no duró más de seis meses. Su última experiencia antes de 'La Franja' fue Libertad de Paraguay, donde solo disputó 18 cotejos en el 2018.