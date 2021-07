Erinson Ramírez: "Siempre he querido volver a Alianza Lima" | Fuente: Liga 1

Sin duda una de las figuras más resaltantes en lo que va de la Fase 2 ha sido Erinson Ramírez, autor de un doblete para la victoria de Deportivo Municipal en la última fecha. Por su parte, el atacante 'edil' habló de la actualidad del equipo.

"Con Deportivo Municipal apuntamos a pelear el campeonato o a algún campeonato internacional, dejarlo bien a fin de año como lo que es, uno de los grandes del Perú", afirmó Ramírez en Fútbol Como Cancha.

Por otro lado, en lo personal, afirmó que la influencia del entrenador es bastante importante: "Creo que el profesor Franco Navarro tiene que ver bastante, me conoce desde antes y sabe lo que le puedo dar dentro del campo, me conoce perfectamente".

¿Volverá a La Victoria?

El futbolista de 23 años, salido de Alianza Lima, fue consultado sobre la posibilidad de volver al cuadro blanquiazul: "Siempre converso con mis padres y mi esposa que quiero volver a Alianza Lima, se comunicaron conmigo el año pasado pero luego ya no. Mucha gente dice que me fui por la puerta trasera y no fue así. Siempre he querido volver".