Fabián Bustos, DT de Universitario, se quiebra al ser felicitado por su hermano Carlos, exAlianza Lima [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hay familias involucradas en el mundo del fútbol y la de Fabián Bustos, director técnico de Universitario -campeón en la Liga1 Te Apuesto- es una de ellas.

Sucede que el hermano de Fabián Bustos, Carlos, también es entrenador y se coronó con Alianza Lima, principal rival de Universitario de Deportes. Justamente, Fútbol como cancha de RPP juntó a ambos DT y el estratega crema se quebró al conversar con su familiar de manera telefónica.

"Carlos, además de mi hermano, es mi mejor amigo. Es mi ejemplo y él lo sabe. No me hagan hablar más porque me van a hacer emocionar", dijo el técnico de Universitario en un primer momento.

RPP Deportes en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis!

Carlos y Fabián Bustos juntos en Fútbol como cancha

Posteriormente fue el turno de Carlos, quien destacó la labor de su hermano en su primera temporada en la liga peruana de primera división.

"Estuve atento a todo el torneo. Yo felicito y me pongo feliz por Fabián. Trabajan muy bien y han tenido un gran año. Más allá de esto, voy a hinchar por Alianza porque estuvimos mucho tiempo ahí. La verdad que pone muy feliz el presente de él. Se lo merecen por cómo han venido trabajando", apuntó.

Más adelante, el familiar del entrenador de Universitario dio cuenta de cómo es en la interna, fuera de los terrenos de juego a nivel profesional.

"Es una gran persona con un gran corazón. Muy entregado a su trabajo y defiende sus convicciones a mil. Yo lo veía en el festejo y en lugar de celebrar justificaba algunas acciones que pudo ver de otra manera. Es así y así lo vive. Eso lo traslada a su gente y a mí me pone contento su presente", sostuvo sobre Fabián Bustos.

De otro lado, y también en conversación con RPP, el gerente Manuel Barreto fue consultado sobre la posibilidad que Paolo Reyna, del Melgar, llegue a Universitario como refuerzo en el año 2025.

"Es un jugador que es interesante. Seríamos unos inútiles en nuestra chamba si no vemos a un jugador como Paolo Reyna, como otro que esté en ese nivel, porque es un jugador de nivel de selección. Todos los jugadores, como lo dije hace dos años, de nivel de selección, a la 'U' siempre le va a interesar", mencionó el exdelantero merengue.

NUESTROS PODCAST

¿Qué es el E. coli 0157:H7, causante de un brote mortal por comer hamburguesas en EEUU y cómo se hace una investigación de intoxicación alimentaria?

El doctor Elmer Huerta nos explica qué es el E. coli 0157:H7.