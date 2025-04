¿Fabián Bustos rumbo a Olimpia? Lo que se sabe sobre el interés por el entrenador de Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fabián Bustos se coronó campeón de la Liga1 Te Apuesto 2024 con Universitario de Deportes, nada menos que en el año del centenario de la institución crema. Los cremas se hicieron del título con imbatibilidad en el Estadio Monumental, algo sin precedentes en el fútbol peruano.

A pesar del éxito de Fabián Bustos en su primer año con Universitario, los cuestionamientos sobre el argentino apuntan al desenvolvimiento de su escuadra en la actual temporada, en la que lleva dos derrotas en la fase de grupos de la Copa Libertadores y está a cuatro puntos del líder Melgar, aunque marcha invicto en la Liga1.

Ante este panorama aparece otra figura: el interés del Olimpia de Paraguay por hacerse de los servicios del director técnico argentino.

Olimpia quiere a Fabián Bustos

Olimpia destituyó a Martín Palermo el último jueves tras ser goleado 0-4 por Vélez Sarsfield en la Copa Libertadores, siendo su segunda derrota en la fase de grupos y el sexto cotejo consecutivo sin ganar entre todas las competencias.

El grande del fútbol guaraní tiene en agenda a Fabián Bustos. El interés por el actual DT de Universitario es real, aunque no ha sido el único nombre que ha sido vinculado al ‘Decano’. No obstante, desde Paraguay indican que están avanzadas las gestiones para la llegada del estratega.

Según pudo conocer RPP, a Universitario no ha llegado ningún tipo de comunicación desde el lado del representante de Fabián Bustos ante una posible salida. El entorno del técnico crema, asimismo, señala que no es exacto que esté todo avanzado, pero no se ha descartado rechazar el interés presentado por Olimpia.

Fabián Bustos sancionado en la Liga1

La Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol emitió resoluciones tras las demandas presentadas por el clásico del fútbol peruano entre Alianza Lima y Universitario de Deportes (1-1), disputado el pasado 7 de abril en el estadio Alejandro Villanueva, sentenciándose castigo para Fabián Bustos.

La CD-FPF sancionó con 4 fechas de suspensión al entrenador de Universitario, Fabián Bustos, quien celebró el gol de su elenco llevándose las manos sobre las orejas, considerando que "infringió el artículo 66° del RUJ-FPF". Al castigo deportivo se le agrega la multa de 2 UIT sobre el director técnico argentino.

En el último clásico jugado en Matute, la 'U' consiguió el empate a los 94' gracias al tanto de José Rivera. Tras el gol visitante, Fabián Bustos realizó el gesto que, incluso, le llevó a recibir cuestionamientos de los futbolistas de Alianza Lima.