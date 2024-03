Fabián Bustos respalda a Christopher Olivares: "Me gusta y está en mis planes"

Christopher Olivares llegó a Universitario de Deportes por pedido expreso de Jorge Fossati. Y, a pesar de la salida del uruguayo, se esperaba que tuviera minutos con Fabián Bustos. Sin embargo, ha disputado solo 12 minutos en el Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Ante esto, se habló que el Zancudito había pedido su salida del club. De hecho, su padre aseguró que se espera el Torneo Clausura para asumir nuevos retos.

"Una cosa es que juegues y lo hagas mal, pero su silencio dice: 'No te quiero', y es válido, no pasa nada (…). Lo que sí se está viendo es su salida para el Clausura", puntualizó Percy Olivares.

¿Qué dijo Fabián Bustos?

Tras los rumores de una salida de Olivares, el técnico de Universitario, Fabián Bustos, indicó que cuenta con el futbolista en estos momentos y que todo lo que se ha venido diciendo es mentira.

Además, aseguró que el 'Zancudito' está trabajando muy bien y que la competencia por tener un lugar en el equipo titular es dura.

"Hoy sí cuento con él. Hay muchas cosas de las que salen y no son reales. Obviamente, consumo algo de lo que sale en redes: se habla de que como no lo traje, no lo tengo en cuenta. Es un jugador que me gusta, tiene una capacidad importante. Para mí está en mis planes", indicó Bustos para Depor.

"Trabaja muy bien. Sabe que es un plantel con mucha competencia. Hay tres compañeros que juegan en la misma posición o posiciones parecidas, que hoy están en la Selección. Él lo sabe (...) Ahora viene la doble competencia y hay un montón de partidos. Si lo sabe aprovechar, tendrá la chance de competir con sus compañeros por lugares de titular", finalizó.

