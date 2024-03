Oliver Sonne, Piero Quispe y más jugadores de Perú bailan previo al amistoso ante Nicaragua [VIDEO]

El inicio de la era. La Selección Peruana afina detalles para el choque amistoso ante Nicaragua, que quedará marcado como el primer compromiso del uruguayo Jorge Fossati en la dirección técnica de la bicolor, que necesita recuperarse en las Eliminatorias Sudamericanas.

Durante la semana, el DT Fossati trabajó con los seleccionados en las instalaciones de la Videna para definir su primer once titular. En el ataque podrían ir Giancaluca Lapadula y Paolo Guerrero, mientras que aún existe la duda de quién portará la cinta de capitán.

Asimismo, Oliver Sonne se encuentra a la expectativa para debutar en la bicolor, aunque la información de RPP señala que el jugador de Silkeborg IF de Dinamarca tendrá de todos minutos en esta fecha FIFA del mes de marzo.

A través de sus redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) publicó un video en donde se aprecia los mensajes de jugadores como Sonne, Piero Quispe, Marcos López y Miguel Trauco, quienes incluso se animaron a bailar por algunos segundos.

Piero Quispe, Oliver Sonne, Miguel Trauco, Luis Abram y Marcos López en la previa. | Fuente: Selección Peruana

Fossati habló de Oliver Sonne

En la conferencia que se realizó el 11 de marzo pasado, Fossati mostró su incomodidad sobre su supuesta decisión de no convocar a Oliver Sonne.

"Se especula tanto, está el que quiere informarse primero y después habla y el que tira lo que siente. Tiras un rumor a la calle y eso se sigue expandiendo. Yo trato de resistir archivos, que me digan cuándo yo dije que Oliver Sonne no tenía chances de estar en la selección, cuándo yo dije que no lo iba a traer. Dije que yo no traigo a nadie porque me presionen o porque tenga club de fans o personas interesadas en que lo traiga. Para ustedes puede ser sorpresa, para mí no lo es", argumentó el extécnico de Universitario de Deportes.