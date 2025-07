Facundo Callejo, delantero goleador del Torneo Apertura 2025, renovó con Cusco FC tras rumores con otros equipos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

"Me quedo en casa". Con esta frase, el delantero argentino Facundo Callejo (33 años) celebró su renovación con Cusco FC, cuando al que llegó este año y con el que ha anotado 14 goles en 17 encuentros durante el Torneo Apertura, un auspicioso registro que lo ubicó como el goleador del torneo en la primera mitad del año.

"¡Nuestro goleador Facundo Callejo se queda en casa por dos temporadas más. Anunciamos con orgullo la renovación de Facundo Callejo quien continuara defendiendo nuestros colores y haciéndonos vibrar con sus goles", informó el club.

El gran desempeño de Facundo Callejo y su cuota goleadora lo ubicaron en el radar de equipos de la capital, principalmente de Universitario y Sporting Cristal precisamente ante el bajo aporte goleador de sus delanteros.

Justamente, hace poco, el propio Facundo Callejo se pronunció sobre los mensajes que recibe en redes sociales de parte de hinchas de otros equipos peruanos que le pedían que cambie de equipo, algo que por el momento tendrá que esperar.

"Agradezco a los hinchas de Universitario y Cristal que me brindan su cariño, los de la 'U' me escriben más. Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo", señaló.

Consultado sobre la opción de recalar en alguno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano, afirmó que le gustaría jugar "en un equipo grande de cualquier país". "Sin duda que a cualquier jugador lo motiva", apuntó.

Facundo Callejo tuvo la misión de reemplazar a Luis Ramos

Como se recuerda, esta temporada Cusco FC se quedó sin Luis Ramos, sin embargo, apostó por tener en la delantera al argentino Facundo Callejo, quien respondió consolidándose como el goleador del Torneo Apertura con 14 tantos.

Facundo Callejo, de 33 años, cerró el certamen con un doblete sobre Sport Huancayo, por lo que su rendimiento ha llamado la atención de otros equipos en la Liga1 Te Apuesto y también del extranjero, como el caso del The Strongest boliviano.

"Tengo entendido que hablaron con mi representante, yo trato de estar ajeno a eso, lo dejo a él que se encargue de esa negociación", comentó el atacante en L1MAX.