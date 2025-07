Facundo Callejo, goleador del Apertura: "Los hinchas de la 'U' me escriben, quiero jugar en un equipo grande"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cusco FC se quedó sin Luis Ramos para esta temporada, sin embargo, apostó por tener en la delantera al argentino Facundo Callejo, quien respondió consolidándose como el goleador del Torneo Apertura con 14 tantos.

Facundo Callejo, de 33 años, cerró el certamen con un doblete sobre Sport Huancayo, por lo que su rendimiento ha llamado la atención de otros equipos en la Liga1 Te Apuesto y también del extranjero, como el caso del The Strongest boliviano.

“Tengo entendido que hablaron con mi representante, yo trato de estar ajeno a eso, lo dejo a él que se encargue de esa negociación”, comentó el atacante en L1MAX.

¿Facundo Callejo a Universitario?

Facundo Callejo fue la figura en el partido en el que Cusco FC le ganó 2-0 a Universitario, firmando un doblete. Tras ese episodio, reveló haber tenido contacto por redes sociales con hinchas cremas y de Sporting Cristal.

“Agradezco a los hinchas de Universitario y Cristal que me brindan su cariño, los de la 'U' me escriben más. Es difícil ganarse el cariño de gente que no es de tu equipo", señaló.

Consultado sobre la opción de recalar en alguno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano, afirmó que “me gustaría jugar en un equipo grande de cualquier país. Sin duda que a cualquier jugador lo motiva”.

Callejo no puede llegar a Universitario debido a que tienen todas las plazas de extranjeros ocupadas, a menos que liberen a uno de sus futbolistas foráneos. Sin embargo, la idea del comando técnico es mantener a todos sus elementos. En el caso de Sporting Cristal, sí cuenta con una plaza disponible, además de tener otra para remplazar.

Cusco FC recibe a Alianza Lima

En la primera fecha del Torneo Clausura, Cusco FC recibirá a Alianza Lima en el Garcilaso de la Vega, cotejo al que los blanquiazules llegarán tras afrontar a mitad de semana su duelo por la Copa Sudamericana con Gremio.

“Alianza tiene plantel para sustituir jugadores. Tenemos que mantener nuestra idea, no hay que menospreciar a nadie, por más que no vengan jugadores que vienen siendo titulares, no hay que confiarse porque es una liga bien pareja, en donde cualquiera le gana a cualquiera", afirmó.

Cusco FC fue el tercero en el Apertura, quedando a solo cinco unidades de Universitario. Facundo Callejo se mostró ilusionado de luchar con los dorados por llevarse el Torneo Clausura.

“Uno se ilusiona con esa posibilidad, el fin de semana tenemos una posibilidad muy buena y si nos quedamos con los tres puntos en casa, quedaremos segundos en la general por diferencia de gol”, concluyó.