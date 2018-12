Jean Deza jugó 17 partidos con Sport Huancayo | Fuente: Diario Depor

Busca continuidad y espera lograrlo en UTC. Tras su paso por Sport Huancayo, Jean Deza fichó por el cuadro cajamarquino por toda la temporada 2019 y tendrá la oportunidad de mostrarse a nivel internacional.

"Franco (Navarro) me llamó, me dijo que quería contar conmigo, que iba a jugar más. Es un entrenador que sabe mucho, hizo crecer a Gino Guerrero, está en buen nivel, él sabe las condiciones que tengo. Me va ayudar bastante y uno va a aprender. Yo necesito un técnico como Franco, que confíe en mí", dijo en Ovación.

El equipo cajamarquino también anunció la contratación de Rafael Guarderas, que la temporada pasada jugó en Deportivo Municipal.

Antes de finalizalizar el año, la directiva de UTC aseguró la contratación de tres extranjeros: dos delanteros y un defensa. Ellos son Sergio Almirón (argentino) , Jarlin Quintero (colombiano) y Santiago Fosgt (argentino)