Real Garcilaso participará en la próxima edición de la Copa Sudamericana. | Fuente: Prensa Real Garcilaso

Siguen emigrando los futbolistas peruanos a Brasil. Según lo informado por el portal brasileño 'Lance', Alexander Lecaros está cerca de ser nuevo futbolista del Botafogo y el club ya ha tenido una conversación con su representante. El volante cusqueño, después de cinco años sumando minutos con el primer equipo de Real Garcilaso, tendrá su primera oportunidad de jugar en el extranjero.

Sin embargo, Real Garcilaso no se verá muy favorecido en esta operación. Si bien recibirá una cantidad por el mecanismo de solidaridad, Botafogo no tendrá que pagarle un monto por la transferencia de Alexander Lecaros considerando que su contrato con la entidad celeste venció este año y no fue renovado.

Con Real Garcilaso en el presente año, Alexander Lecaros disputó 28 encuentros y marcó un gol, que fue en la victoria por 4-0 contra Unión Comercio en el Torneo Clausura. Además, participó en la Copa Libertadores por segunda vez en su carrera, aunque su equipo fue eliminado en la primera fase previa a manos del Caracas.

Mientras tanto, el Botafogo no viene de tener la mejor de las temporadas. El 'Fogao' acabó en el puesto 15 del Brasileirao con 43 unidades y se salvó del descenso, pero no clasificó a un torneo internacional.