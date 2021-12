Lánder Aleman: "Vamos a tirar la casa por la ventana y traer jugadores de primer nivel" | Fuente: Liga 1

El mercado de pases de cara al 2022 continúa moviéndose y, por su parte, Lander Aleman, presidente de Alianza Atlético, dio más alcances sobre cuáles son los planes deportivos del cuadro piurano para el próximo año.

"Alianza Atlético tiene a sus 28 jugadores con los que contaremos con contrato, pero no se pueden anunciar porque los extranjeros que vienen de la liga argentina, ecuatoriana o la uruguaya no culminan sus torneos, por ello, no se pueden decir los nombres", indicó Aleman en Radio Ovación.

Por otro lado, Aleman también afirmó que el proyecto es ambicioso en tanto a lo económico: "Vamos a tirar la casa por la ventana y traer jugadores de primer nivel. Los que vengan van a ayudar mucho al fútbol peruano".

En tanto a que el próximo año el torneo sea descentralizado, Aleman indicó: "El estadio 'Campeones del 36' fue acondicionado para recibir a enfermos de Covid y no se va a poder usar, pero tenemos una segunda alternativa como es el 'Melanio Coloma' que tiene fibra óptima, aunque estamos tristes que la hinchada de Sullana no podrá, en su magnitud, gozar a su equipo por la capacidad que tiene este estadio".

Por último, indicó qué le pareció la campaña del 2021 en la que quedaron en la parte baja de la tabla: "El balance no fue negativo, pero me quedé con un sinsabor de hacer una mejor campaña. Sin embargo, esto les pasa a los equipos que ascienden pues cuando terminan el campeonato y quieren contratar jugadores, no encuentran nada en el mercado. Esto le va a pasar a los que suban ahora y lastimosamente están destinados a descender".

