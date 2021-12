Diego Saffadi: "Es lindo estar en un equipo con una hinchada como la del Sport Boys" | Fuente: Liga 1

Hace unas semanas se dio a conocer el fichaje de Diego Saffadi en Sport Boys para la temporada 2022 y, por su parte, el ex atacante de Alianza Atlético dio sus impresiones y expectativas para el torneo.

"odos saben lo que significa la camiseta del Sport Boys. Cuando hablé con Lander Aleman (presidente de Alianza Atlético, su exequipo) le dije que si había la posibilidad de jugar una copa internacional, no lo iba a pensar y la iba a aceptar", indicó Saffadi en Radio Ovación.

En tanto a los hinchas del cuadro 'chalaco', Saffadi agregó: "Llegar a Sport Boys es un paso importante en mi carrera. Es lindo estar en un equipo con una hinchada como la del Boys. La actitud nunca va a faltar en los partidos".

Asimismo, Saffadi también hizo un balance sobre su paso por Alianza Atlético: "Tuvimos muchas bajas. Cuando estuvimos completos dimos pelea contra todos. En lo personal, cuando me pusieron a jugar intenté dar todo. Creo que me fue bien, pero la lesión en la segunda parte me jugó en contra".

Por último, habló de su posición en la cancha: "En la pretemporada hablaré más con el profesor Manzo. Si me preguntas dónde me siento cómodo, diría que de doble 9 o de 9 de área".

