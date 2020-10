Sporting Cristal y Universitario se verán las caras en la fecha 7 de la Fase 2 de la Liga 1 | Fuente: @LigaFutProf

Se realizó el sorteo de la fase 2 de la Liga 1 Movistar y Universitario de Deportes, ganador del Apertura (Fase 1), quedó en el grupo A junto a Sporting Cristal. ¿Cuándo se enfrentarán? Ambos equipos recién se verán las caras en la jornada 7.

Según adelantó Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1, en Gol Perú el partido entre cremas y celestes se jugaría en el Estadio Nacional. La fecha tentativa de este encuentro es el 15 de noviembre.



En la fase 1 (Apertura), Universitario cayó 1-0 ante Sporting Cristal con gol de Washigton Corozo.

El Grupo A de la fase 2 de la Liga 1 Movistar está conformado por Universitario, Sporting Cristal, UTC, Alianza Universidad, Cienciano, Binacional, Cantolao, San Martìn, Carlos Stein, Atlético Grau.

El Grupo B de la Fase 2 de la Liga 1 Movistar está conformado por Sport Huancayo, César Vallejo, Mannucci, Melgar, Ayacucho FC, Alianza Lima, Municipal, Cusco FC, Sport Boys, Llacuabamba.

En la fase 2, todos los equipos empezarán con cero (0) puntos en la Tabla de Posiciones.









GRUPO A

Fecha 1

UTC vs. Binacional

Cienciano vs. Sporting Cristal

Cantolao vs. Carlos Stein

Universitario vs. Atlético Grau

Alianza Universidad vs. San Martín

Fecha 2

Sporting Cristal vs. Carlos Stein

Cienciano vs. UTC

Cantolao vs. Atlético Grau

San Martín vs. Binacional

Alianza Universidad vs. Universitario

Fecha 3

Binacional vs. Alianza Universidad

Universitario vs. Cienciano

Carlos Stein vs. San Martín

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

UTC vs. Cantolao

Fecha 4

UTC vs. Atlético Grau

Cienciano vs. Binacional

Cantolao vs. Universitario

San Martín vs. Sporting Cristal

Alianza Universidad vs. Carlos Stein

Fecha 5

Sporting Cristal vs. Alianza Universidad

Atlético Grau vs. San Martín

Carlos Stein vs. Cienciano

Universitario vs. UTC

Binacional vs. Cantolao

Fecha 6

UTC vs. Alianza Universidad

Atlético Grau vs. Carlos Stein

Cantolao vs Cienciano

Universitario vs. San Martín

Binacional vs. Sporting Cristal

Fecha 7

Sporting Cristal vs. Universitario

Cienciano vs. Atlético Grau

Carlos Stein vs. Binacional

San Martín vs. UTC

Alianza Universidad vs. Cantolao

Fecha 8

UTC vs. Sporting Cristal

Cienciano vs. ALianza Universidad

Cantolao vs. San Martín

Universitario vs. Carlos Stein

Binacional vs. Atlético Grau

Fecha 9

Sporting Cristal vs. Cantolao

Atlético Grau vs. Alianza Universidad

Carlos Stein vs. UTC

San Martín vs. Cienciano

Binacional vs. Universitario



Fixture completo de la fase 2 de la Liga 1 Movistar | Fuente: @LigaFutProf