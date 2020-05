Alianza Universidad de Huánuco es el puntero del torneo apertura con 16 unidades. | Fuente: Alianza Universidad de Huánuco

El entrenador de Alianza Universidad de Huánuco,Ronny Revollar, mostró su postura en referencia al desarrollo de la Liga 1. El también odontólogo de profesión consideró que la FPF podría optar por declarar al cuadro huanuqueño como campeón del certamen, tal como sucedió en otros torneos con el equipo que lideraba la tabla antes de la pandemia del Covid-19.



“En todos los torneos del mundo que decidieron terminar se le dio campeón al que estaba puntero, no veo por qué en el Perú no se puede hacer eso. Si no se va a hacer eso, lo único que pedimos es que no perjudiquen a los equipos que planificaron bien el inicio del torneo”, manifestó Revollar en Ovación.

“Lo que nos preocupa un poco es que puedan retornar los jugadores que fueron a Lima, que puedan volver a Huánuco y poder empezar la primera etapa de acondicionamiento. En Lima tenemos unos 13 jugadores más o menos, siempre hay solución y esperemos que haya algún tipo de movilidad para que los puedan traer", agregó.

Alianza Universidad sumó 16 puntos en las primeras seis fechas del Torneo Apertura. En la actualidad está jugando su segunda temporada consecutiva en la Primera División.