Sporting Cristal se coronó campeón de la Liga 1 Movistar en una dura definición con Universitario de Deportes. A lo largo de la temporada 2020 los protagonistas del fútbol peruano también llamaron la atención post partidos y dejaron frases para el recuerdo.

Entre ellos, tenemos al entrenador celeste Roberto Mosquera, el exDT de Alianza Lima Pablo Bengoechea e incluso también figura el zaguero de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, quien tuvo un duelo personal contra la estrella de la Selección de Brasil.

A continuación un recuento de las mejores frases del año en el balompié nacional.

Pablo Bengoechea

Pablo Bengoechea sobre un caso de indisciplina de Carlos Ascues.

“No lo llamo falta, eligieron hacer eso como cualquier ser humano que sale a bailar. ¿Dónde estaba Ascues? ¿Qué quieres que lo mande a salir a un ‘boliche’? (Risas), las fiestas son entretenidas”.

'Patrón' Bermúdez a Carlos Zambrano

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors y fue elogiado por el dirigente xeneize, el exfutbolista colombiano Jorge Bermúdez,

"Tiene todas la capacidad de ponerse la camiseta de Boca. necesitamos defensores de verdad".

Luis Aguiar contra los periodistas



El uruguayo Luis Aguiar se rehuso a criticar a sus compañeros en Alianza Lima



"A mi me pagan para jugar al fútbol y no para hablar mal de un compañero, jamás".

Pablo Bengoechea optimista

El DT uruguayo confiaba que Alianza Lima repetiría un buen año en 2020. Al final el equipo se fue a la Liga 2.

"No tengo ninguna duda que Alianza estará en la definición en diciembre".

Roberto Mosquera fiel a su estilo

El entrenador de Sporting Cristal es uno de los protagonistas de esta lista. Sorprendió en su ingreso a Sporting Cristal.

"Este zambito se pone terno y quiere hablar como blanco, vengo a campeonar".

Alexi Gómez sobre Matute



El exjugador de Universitario de Deportes se mandó con una declaración que seguramente no gustó nada a los hinchas cremas.

"No sé si exagero, pero tiembla este estadio"

Hansell Riojas sobre el fútbol

El defensa de Sport Boys llamó la atención con un declaración en medio de los irregulares resultados de la rosada.

"Si pudiera retroceder el tiempo no hubiera jugado al fútbol".

Reimond Manco y camiseta de River

Manco se defendió de las críticas que recibió por pedirle la camiseta a 'Nacho' Gonzales tras el 8-0 de River ante Binacional

"He visto partidos de Champions, al Barca lo eliminaron y vi que todos cambiaron camisetas, o sea hacemos trágica una situación que no tiene pies ni cabeza. El resultado ya está, no va a cambiar".

Carlos Zambrano contra Neymar

El defensa de la Selección Peruana arremetió contra Neymar, a quien acusó por exagerar en las faltas.

"Sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso de verdad".