Alianza Lima temporada 2020. | Fuente: Andina

El 2020 representa para Alianza Lima el peor año deportivo de su historia. Sí, en 1938 también mordió el polvo de la derrota y bajó a Segunda División. Sin embargo, esta temporada es la peor por ser un escenario diferente. Empezó el año a lo grande y ostentando el mejor presupuesto del fútbol peruano, aunque la toma de decisiones no fueron las más acertadas.

Alianza Lima nunca imaginó que dejaría ser inquilino de la Primera División, dado que el 22 de enero pasado el equipo blanquiazul presentó con gran expectativa a su nuevo plantel con fichajes que lo colocaron como el principal candidato al título. Así llegaron Jean Deza, Carlos Ascues, Alexi Gómez, Alberto Rodríguez, Luis Aguiar, Josepmir Ballón, entre otros. En los siguientes días también llegó Beto Da Silva que no anotó ni un gol en el año.

En la primera fecha de la Liga 1, Alianza Lima se pegó con un golpe de realidad y perdió 3-2 en el mismísimo Matute con Alianza Universidad, que tuvo en sus filas con el colombiano Lionard Pajoy que aplicó la ‘Ley del ex’ y anotó un doblete a su exequipo. Un mal resultado que era el inicio de la vergüenza deportiva y el dolor de cabeza de millones de hinchas blanquiazules.

Alianza Lima vs. Nacional por Copa Libertadores. | Fuente: EFE

Mal inicio de Copa Libertadores y salida de Bengoechea

Tras la derrota ante Alianza Universidad, Alianza Lima jugó cinco partidos previo al enfrentamiento con Universitario de Deportes en el clásico del fútbol peruano. Ganó a Atlético Grau y Deportivo Municipal, empató con Carlos A. Mannucci, y perdió con Ayacucho FC en la Liga 1. Y en su debut en la Copa Libertadores dejó una mala imagen y perdió 1-0 en La Victoria frente al Nacional de Uruguay.

Ante Universitario de Deportes, se confirmó que el entrenador uruguayo Pablo Bengoechea ya no seguiría en Alianza Lima. El ‘Profesor’ tomó esta difícil decisión, pero igual se hizo presente el 8 de marzo en el banquillo del Monumental de Ate. Respecto al partido, a los cremas le bastaron 27 minutos para asentar su dominio con el gol de Aldo Corzo. El resultado terminaba corto, pero el uruguayo Jonathan Dos Santos selló el 2-0 en el final y puso con justicia la diferencia entre los tradicionales archirrivales.

Bengoechea oficializó su renuncia al término del partido tras comunicarle su decisión al Fondo Blanquiazul. Luego de un título y dos subcampeonatos puso punto final a su etapa en Matute. La exestrella de la Selección de Uruguay consideró que perdió autoridad con el grupo de jugadores en el plano disciplinario y también en lo deportivo.

Jean Deza fue separado de Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Pandemia y el despido de Jean Deza

Ya sin Pablo Bengoechea como DT, Alianza Lima volvió a perder en el duelo ante Racing Club por la Copa Libertadores. El equipo dirigido por la dupla Guillermo Salas y Jaime Duarte no pudo en Avellaneda y cayó por el mínimo marcador en la segunda fecha del Grupo F.

El choque ante Racing Club se efectuó el 12 de marzo y ese mismo día se dio a conocer que la Liga 1 Movistar quedó suspendido ante el avance de la pandemia de coronavirus en el Perú. Es así, que el fútbol peruano paró por varios meses al igual como la mayoría de torneos del fútbol a nivel mundial.

En medio de este período de transición, Jean Deza cometió actos de indisciplina y colmó la paciencia de la dirigencia del club, que decidió rescindirle contrato el 14 de junio a uno de los jugadores que llegaron como una de las grandes apuestas. Carlos Ascues y Alexi Gómez también fueron criticados, pero continuaron en el club hasta consumarse el descenso. Ya en su partida, Bengoechea hizo la advertencia que en la interna de Alianza ya habían casos de jugadores que pasaban por alto las normas de disciplina.

Alianza Limase fue en crisis de resultados. | Fuente: Alianza Lima

Llega Mario Salas y el inicio del descenso

Alianza Lima eligió a Mario Salas, que llegaba a Matute con el rótulo de campeón con Sporting Cristal en 2018 y su breve paso por Colo Colo. Pese a ello, el entrenador chileno no consiguió que su filosofía de juego llegue al plantel de jugadores, que tampoco ayudaron en gran medida para que este cometido se cristalice.

En la Copa Libertadores, el cuadro blanquiazul fracasó -una vez más- al finalizar su participación con un solo punto de 18 posibles. Solo consiguió empatar a duras penas con Estudiantes de Mérida de Venezuela en Lima. El chileno Patricio Rubio anotó el 2-2 en el último minuto y evitó un mayor ridículo ante un equipo que ya había vencido a los íntimos por 3-2 de local el 16 de setiembre. Además que no jugaba desde marzo, los jugadores del equipo llanero recibieron indicaciones de su entrenador Martín Brignani por WhatsApp, ya que no pudo trasladarse de Argentina a Venezuela.

Alianza Lima, por su parte, continuó con su pobre rendimiento en la Liga 1 y pese a las derrotas, el ‘Comandante’ Salas aseguraba que el nivel de juego iba mejorando. Así, el entrenador de 53 años perdió la confianza de todos en Matute y fue despedido después de seis derrotas consecutivas. Al final, sus números fueron paupérrimos. En 18 partidos disputados, apenas ganó dos, perdió nueve y empató siete. De este modo, logró un 28% de rendimiento y situó a Alianza Lima a dos puntos del descenso.

Luego de la salida de Salas, Alianza Lima tuvo una tibia reacción al golear 4-0 a Melgar con Guillermo 'Chicho' Salas como entrenador interino. Sin embargo, ya con Daniel Ahmed en el banquillo, los blanquiazules no volvieron a sumar un triunfo en sus últimas seis presentaciones en la Liga 1 y consumó la baja que inició las duras críticas contra el Fondo Blanquiazul que no supo armar un plantel para continuar en las primeras posiciones del torneo.



Hoy por hoy, la dirigencia de Alianza Lima insiste no descender con una serie de reclamos, que no surten efecto. Encima aún no se define al entrenador para el 2021, temporada en la que jugarán en la Liga 2. ¡Sí, el 'grande' del fútbol peruano en la Segunda División!