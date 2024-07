Gabriel Costa se suma a la lista: futbolistas que militaron en Alianza, Cristal y Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gabriel Costa llegó a un acuerdo para incorporarse a Universitario de Deportes hasta el final del Torneo Clausura. El uruguayo nacionalizado peruano reforzará al plantel que dirige Fabián Bustos que busca el bicampeonato en su centenario.

El fichaje del jugador de 34 años llama la atención, ya que llega desde Alianza Lima, conocido archirrival del vigente campeón de la Liga 1 Te Apuesto.

Su segunda etapa de Costa en Alianza Lima no fue de las mejores. Llegó a principios del 2023, pero no pudo mantenerse como titular por el bajo nivel exhibido en la cancha. También sufrió lesiones. Por tal motivo, decidió buscar nuevos aires tras confirmarse que el entrenador Alejandro Restrepo no lo iba a tener en sus planes para el Clausura.

Así, 'Gabi' llega a Universitario como uno de los pocos futbolistas que han logrado vestir las camisetas de Alianza, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Con Cristal jugó en las temporadas 2016, 2017 y 2018, año donde ganó el título nacional.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Gabriel Costa en la lista: