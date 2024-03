Gabriel Costa se disculpó tras gestos hacia la hinchada de Alianza Lima: "Estoy muy arrepentido"

Alianza Lima perdía ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional y el entrenador Alejandro Restrepo optó por enviar a Gabriel Costa al campo para revertir el resultado. La elección no terminó siendo favorable para los blanquiazules, pues el atacante ofreció un rendimiento muy por debajo de las expectativas, fallando oportunidades de centros o mostrando una dinámica distante a la que demandaba el juego.

Gabriel Costa recibió pifias por parte de los hinchas de Alianza Lima y el extremo reaccionó a ellas realizando gestos hacia la tribuna. Dicha acción generó controversia, por lo que el nacionalizado peruano, unos días después de lo sucedido, ofreció disculpas.

El mensaje de Gabriel Costa a los hinchas de Alianza

‘Gabi’ Costa utilizó sus redes sociales para dirigirse a los fanáticos de Alianza Lima, mencionando que atraviesas por un proceso de “mucha frustración”.

“Queridos blanquiazules, quería ofrecerles mis mas sinceras disculpas por lo acontecido el otro día. Estoy pasando por un momento de mucha frustración, no soy una persona de hacer esas cosas, me siento muy arrepentido por haberlo hecho. Valoro y respeto mucho esta camiseta y los valoro a ustedes también como hinchas. Me hago cargo de las consecuencias y seguiré luchando por esta camiseta”, expresó el futbolista a través de un video en su cuenta de Instagram.

Asimismo, el exdelantero de Sporting Cristal compartió una imagen en la que se aprecia el reconocimiento que Alianza Lima le hizo al llegar a los 100 partidos con la institución.

“Está institución me abrió las puertas hace 10 años. Alianza Lima es un hogar para mí y para mi familia. Soy muy afortunado y agradecido de poder pertenecer al equipo más grande del país. Los quiero mucho y valoro enormemente el esfuerzo que hacen semana a semana para ir y dejar la garganta en cada partido. Eso a nosotros los jugadores nos motiva y nos llena de ganas de darlo todo por estos colores. Arriba Alianza toda la vida”, escribió.

Gabriel Costa en Alianza Lima

Gabriel Costa retornó a Alianza Lima para la temporada 2023, siendo uno de sus principales refuerzos que llega directamente desde Colo Colo de Chile.

Entre lesiones y decisiones técnicas, ‘Gabi’ apenas pudo ser titular en 19 partidos, donde marcó cinco tantos. En la actual temporada, ha sido inicialista en tres ocasiones y le convirtió a Comerciantes Unidos en el triunfo 5-1.

