Gaspar Gentile: "Llego a Alianza Lima en uno de los mejores momentos de mi carrera"

Gaspar Gentile ya vive sus primeros días siendo parte de Alianza Lima. Esta semana, el delantero argentino se despidió de Cienciano de Cusco y llegó a la capital, para unirse al conjunto blanquiazul, un lugar al que asegura siempre tuvo la ilusión de poder llegar.

“Estoy muy contento de llegar a Alianza Lima y de pertenecer a este club tan grande. La verdad que se dio todo muy rápido, por suerte salió todo de buena manera. Sin duda, es un desafío muy importante que me toca afrontar, y créanme que estoy con muchas ganas e ilusión”, fueron las palabras del futbolista en Alianza Play.

El cuadro íntimo pagó a Cienciano la cláusula de recisión de Gaspar Gentile, quien tras sus años en el fútbol local pasando por San Martín, UTC y Deportivo Garcilaso, ya cuenta con la nacionalidad peruana.

Gaspar Gentile, el primer refuerzo de Alianza Lima para el Clausura

El atacante de 30 años firmó con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. Es la primera incorporación para el conjunto dirigido por Néstor Gorosito con miras al Torneo Clausura y para los play-offs de octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentarán al Gremio brasileño.

Gaspar Gentile logró hacer una buena Fase de Grupo en la Copa Sudamericana con Cienciano, donde los cusqueños quedaron primeros, invictos y clasificados a octavos. Su producción fue de 4 goles, 12 remates y una asistencia, siendo el máximo anotador del ‘Papá’.

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera profesional. Creo que vengo de hacer buenos partidos, jugué una Copa muy buena”, dijo.

“Uno ve a todos jugadores argentinos que llegaron antes a Alianza Lima y lo hicieron muy bien, ojalá me toque a mí también hacer historia en este lindo club. Estoy con muchas ganas", añadió.

Gentile pudo llegar antes a Alianza

El delantero no podrá jugar los tres partidos restantes del Apertura, debido a que ya actuó en este torneo por Cienciano. Su debut se produciría recién en la Copa Sudamericana ante Gremio.

Alianza Lima se convierte en el quinto club por el que pasa Gaspar Gentile en el fútbol peruano, aunque reveló que pudo desembarcar antes en La Victoria.

“Desde que llegué al Perú, Alianza Lima fue uno de los clubes que siempre me gustó, incluso tuve acercamiento en algún momento, pero todo se da cuando tiene darse. Hoy me tocó y soy muy feliz. Jugar en Matute con el aliento de la gente de Alianza va a ser muy lindo. Espero adaptarme rápido al grupo, porque me gustaría salir campeón el próximo torneo”, concluyó.