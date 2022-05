Germán Carty sabe lo que es ser campeón a nivel sudamericano. | Fuente: RPP Noticias

Germán Carty es uno de los grandes héroes en la historia del Cienciano. Y es que en 2003 fue una de las claves del por qué el cuadro cusqueño ganó la Copa y Recopa Sudamericana.

En su carrera como delantero profesional, Germán Carty ha sido conocido como el popular 'Avestruz'. Con ese apodo, el también exatacante de la Selección Peruana ha pasado por conjuntos como Universitario, Alianza Lima, Total Chalaco, Unión Huaral, Sport Boys, Atlético Minero y Sport Áncash.

Sin embargo, a Carty nunca le ha gustado que le digan 'Avestruz', ya sea en la cancha o fuera de ella. En conversación con Tanke como cancha de RPP Noticias, reveló que nunca ha sido partidario de ese apodo.

Germán Carty y el apodo del 'Avestruz' que no es de su agrado

"Realmente les digo a todos que nunca me ha gustado (el apodo). Tengo que convivir con eso porque siempre me llaman Avestruz. Ya qué me queda. Lo llevo de la mejor manera, lo acepto. Es parte de…", fue lo que comentó el exdelantero.

Esto es un adelanto de lo que podrás tener en el canal oficial de YouTube de RPP Noticias. Jesús Arias conversó tendido con el campeón sudamericano con la indumentaria del Cienciano del Cusco.

Hay que tener en cuenta que Germán Carty, en el fútbol del extranjero, vistió las camisetas del Atlante, Irapuato (México), Blooming (Bolivia) y Chalatenango (El Salvador).

Además, con la Selección Peruana, fue parte de las ediciones 1993 y 1995 de la Copa América, al igual que en las Eliminatorias rumbo a Estados Unidos 1994, Francia 1998 y Corea-Japón 2022.

