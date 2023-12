Gino Peruzzi tras su salida de Alianza Lima: "Me llevo los mejores recuerdos"

Alianza Lima viene anunciando, a través de sus redes sociales, la salida de algunos jugadores que estuvieron presentes en la temporada 2023.

Uno de los primeros que dejó el club fue Gino Peruzzi. Por medio de un mensaje, el cuadro de La Victoria le agradeció al argentino por sus servicios.

"Gracias por tu profesionalismo, disciplina y cariño a la blanquiazul. ¡Éxitos en todo lo que venga para ti!", fue lo que escribió Alianza Lima en su mensaje de despedida.

¡𝗚𝗜𝗡𝗢! 💙



Gracias por tu profesionalismo, disciplina y cariño a la blanquiazul. 🙏🏾



¡Éxitos en todo lo que venga para ti! 👏🏾#ConAlianzaSiempre pic.twitter.com/acu8lbP6oM — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 1, 2023

"Me llevo los mejores recuerdos"

Luego de algunos días de conocerse la decisión de Alianza Lima de no contar con Gino Peruzzi, el jugador regresó al país.

En declaraciones con algunos medios en el aeropuerto Jorge Chávez, dijo que se lleva los mejores recuerdos de su paso por Perú

"Estoy bien. Sé que en Alianza Lima ha habido varias salidas. No voy a opinar nada. Me llevo los mejores recuerdos, la pasé muy bien acá, fui muy feliz, pero es lo que toca y hay que seguir adelante", indicó en un primer instante.

Luego, agradeció el apoyo de los hinchas y espera que en el 2024 se cumplan los objetivos del club.

"Agradecerle y desearle lo mejor. Ojalá que el año próximo se puedan lograr los objetivos".

Por último, aseguró que aún no sabe en qué equipo jugará el próximo año. "Todavía no hay nada. No creo que me quede en Perú, quizá en el extranjero", finalizó.

El lateral derecho disputó 25 encuentros en la temporada con Alianza Lima. El exjugador de Boca Juniors anotó un gol y brindó dos asistencias.